Адвокаты обжаловали приговор Устинову
Адвокаты актёра Павла Устинова, приговорённого к трём годам и шести месяцам лишения свободы за якобы применение насилия к бойцу ОМОНа, обжаловали вердикт Тверского суда столицы. Об этом сообщил защитник Дмитрий Чешков, передает ТАСС.
Дата слушаний в Мосгорсуде пока не назначена, уточняет RT. Суд нижестоящей инстанции принял сторону следствия, которое утверждало, что при задержании 24-летний Устинов сопротивлялся правоохранителям, что привело к вывиху плеча одного из ОМОНовцев.
При этом, суд отказался приобщить к делу видео задержания, из которого следует, что Устинов не сопротивлялся.
Приговор Тверского суда вызвал широкий общественный резонанс, в защиту осуждённого выступили известные деятели, учёные, священники и учителя.
Ранее глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в эфире НСН отметил, что Устинова может помиловать президент РФ Владмиир Путин.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Иран в ноте США опроверг причастность к атакам на Саудовскую Аравию
- Беглов призвал чиновников слушать и слышать петербуржцев
- Уголовное дело возбуждено по нападению браконьеров КНДР на пограничников
- Адвокаты обжаловали приговор Устинову
- Чиновницу Опёнышеву передумали увольнять за «шоколадную ванну»