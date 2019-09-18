Адвокаты обжаловали приговор Устинову

Адвокаты актёра Павла Устинова, приговорённого к трём годам и шести месяцам лишения свободы за якобы применение насилия к бойцу ОМОНа, обжаловали вердикт Тверского суда столицы. Об этом сообщил защитник Дмитрий Чешков, передает ТАСС.

Дата слушаний в Мосгорсуде пока не назначена, уточняет RT. Суд нижестоящей инстанции принял сторону следствия, которое утверждало, что при задержании 24-летний Устинов сопротивлялся правоохранителям, что привело к вывиху плеча одного из ОМОНовцев.