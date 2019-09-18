Адвокаты обжаловали приговор Устинову

18 сентября11:22

Адвокаты актёра Павла Устинова, приговорённого к трём годам и шести месяцам лишения свободы за якобы применение насилия к бойцу ОМОНа, обжаловали вердикт Тверского суда столицы. Об этом сообщил защитник Дмитрий Чешков, передает ТАСС.

Дата слушаний в Мосгорсуде пока не назначена, уточняет RT. Суд нижестоящей инстанции принял сторону следствия, которое утверждало, что при задержании 24-летний Устинов сопротивлялся правоохранителям, что привело к вывиху плеча одного из ОМОНовцев.

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При этом, суд отказался приобщить к делу видео задержания, из которого следует, что Устинов не сопротивлялся.

Приговор Тверского суда вызвал широкий общественный резонанс, в защиту осуждённого выступили известные деятели, учёные, священники и учителя.

Ранее глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в эфире НСН отметил, что Устинова может помиловать президент РФ Владмиир Путин.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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