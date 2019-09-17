Сванидзе: Цеховая солидарность вытащила Голунова. Может, вытащит и Устинова
Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Российские актёры запустили флешмоб в поддержку своего коллеги Павла Устинова
Российские актёры запустили флешмоб в поддержку своего коллеги Павла Устинова, осуждённого за вывих плеча бойца ОМОН во время митинга в центре Москвы. 16 сентября актера приговорили к 3,5 годам колонии
Николай Сванидзе: «Знаете, это, конечно, вопиющий случай, это – скандал скандалов. Видео с задержанием Павла Устинова уже видели тысячи человек, его видели все, кроме суда: суд отказался приобщить ролик к материалам дела. Там видно, как на парня набросились несколько здоровенных бронированных мужиков, повалили, отлупили. Кто-то из них навалился не очень скоординировано и поэтому, видимо, вывихнул себе плечо. За это Павел Устинов получил 3,5 года колонии. За что? Он просто попал под руку ОМОНа. Суд не принял к рассмотрению это видео, зато коллеги Устинова приняли. Коллеги за него заступаются, начиная с Константина Аркадьевича Райкина, который был учителем Устинова, и заканчивая другими его коллегами, очень уважаемыми, людьми с именами. У нас есть прецедент, когда журналистский цех вытащил Ивана Голунова прямо из пасти пенитенциарной системы. Может быть, и Устинова вытащит. Уже цех актерский. Это – цеховая солидарность и это хорошо, это значит, что людям не пофигу», - отметил Николай Сванидзе, общаясь с НСН.
Названы российские города, из которых охотней всего уезжает молодежь
Больше всего готовой переехать в другой город молодежи проживает в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. А вот в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе, наоборот, молодых людей, желающих уехать, меньше всего. Это выяснили эксперты Финансового университета при Правительстве РФ. Опрос проводился среди жителей в возрасте от 18 до 30 лет.
Николай Сванидзе: «Вообще, Россия – страна центростремительная, все ее жители стремятся переехать поближе к центру. Поэтому насчет Москвы и, скажем, Питера (хотя Питер в этом списке не указан) – все понятно. Грозный? Куда ж из Грозного ехать-то? Он, сам по себе, и столица и отдельная страна и все, что угодно. Краснодар – довольно благоухающий регион. Севастополь и Симферополь – это Крым, там сейчас (я бы сказал, пока еще) люди смотрят в будущее с определенным оптимизмом. То есть, объяснить такую статистику можно. А вот в Тольятти, Омске и Барнауле, по-видимому, ситуация сложная и там беда. Вообще, пока наша огромная страна не станет равнокомфортной во всех регионах, нам сложно ожидать социальной стабильности», - заявил он НСН.
Украина отводит год на выполнение «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе
Украина отводит год на выполнение «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко. По его словам, новые радикальные меры помогут решить конфликт в регионе. В план входит возвращение всех украинцев на родину, а также решение вопроса с пенсиями, чтобы жители Донбасса не должны были каждые два месяца приезжать для перерегистрации.
Николай Сванидзе: «Ну, дай то бог, что называется, никому не нужна война на Донбассе. Но я не очень оптимистичен в отношении перспектив благоухания в этом регионе. Уж больно разнятся интересы двух главных действующих сторон. И я не знаю, как эти интересы совместить. Я, в данный момент, такой возможности не вижу», - подчеркнул Николай Сванидзе в эфире НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.