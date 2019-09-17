Сванидзе: Цеховая солидарность вытащила Голунова. Может, вытащит и Устинова

Николай Сванидзе: «Знаете, это, конечно, вопиющий случай, это – скандал скандалов. Видео с задержанием Павла Устинова уже видели тысячи человек, его видели все, кроме суда: суд отказался приобщить ролик к материалам дела. Там видно, как на парня набросились несколько здоровенных бронированных мужиков, повалили, отлупили. Кто-то из них навалился не очень скоординировано и поэтому, видимо, вывихнул себе плечо. За это Павел Устинов получил 3,5 года колонии. За что? Он просто попал под руку ОМОНа. Суд не принял к рассмотрению это видео, зато коллеги Устинова приняли. Коллеги за него заступаются, начиная с Константина Аркадьевича Райкина, который был учителем Устинова, и заканчивая другими его коллегами, очень уважаемыми, людьми с именами. У нас есть прецедент, когда журналистский цех вытащил Ивана Голунова прямо из пасти пенитенциарной системы. Может быть, и Устинова вытащит. Уже цех актерский. Это – цеховая солидарность и это хорошо, это значит, что людям не пофигу», - отметил Николай Сванидзе, общаясь с НСН.

