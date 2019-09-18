Турчак вступился за осуждённого актёра Павла Устинова

«Это невозможно игнорировать или промолчать. В сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания. В момент задержания он естественно попытался увернуться. Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал», — написал Турчак.

Кроме того, он возмутился поведением суда и отказом приобщать к делу видеоролик. Турчак призвал суд вышестоящей инстанции учесть все доводы защиты актёра, «являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова», отмечает телеканал «360».

Свой пост Турчак дополнил картинкой с цитатой покойного патриарха Московского и Всея Руси Алексия II: «Выше закона может быть только любовь, выше права — милость, и выше справедливости лишь прощение».