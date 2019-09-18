Турчак вступился за осуждённого актёра Павла Устинова
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вступился за актёра Павла Устинова, приговорённого к 3,5 годам колонии за применение насилия к представителю правоохранительных органов. Он назвал ситуацию с приговором артисту «вопиющей несправедливостью». Текст в защиту Устинова он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Это невозможно игнорировать или промолчать. В сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания. В момент задержания он естественно попытался увернуться. Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал», — написал Турчак.
Кроме того, он возмутился поведением суда и отказом приобщать к делу видеоролик. Турчак призвал суд вышестоящей инстанции учесть все доводы защиты актёра, «являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова», отмечает телеканал «360».
Свой пост Турчак дополнил картинкой с цитатой покойного патриарха Московского и Всея Руси Алексия II: «Выше закона может быть только любовь, выше права — милость, и выше справедливости лишь прощение».
Напомним, приговор актёру Павлу Устинову был вынесен в понедельник, 16 сентября. Его осудили по статье о причинении вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ). По версии следствия, актёр, при оказании активного сопротивления, вывихнул плечо сотруднику правоохранительных органов. Прокуратура просила приговорить Устинова к 6 годам лишения свободы. Сам актёр вину не признал и настаивает на том, что не участвовал в акции протеста. Кроме того, суд отказался приобщать к делу видеозапись, на которой видно, что артист стоит у метро с телефоном, к нему подбегают правоохранители и жёстко задерживают.
17 сентября актёр Александр Паль запустил в сети флешмоб в поддержку Устинова. Его поддержали Никита Ефремов, Иван Громов, Данил Стеклов, Евгений Стычкин, Артур Смольянинов, Юлия Пересильд, Роман Евдокимов, Данил Иванов и многие другие деятели культуры. В вечернем шоу на Первом канале телеведущий Иван Ургант высмеял судью Алексея Криворучко, который вынес резонансный приговор актёру. Художественный руководитель «Сатирикона», народный артист РФ Константин Райкин в эфире НСН анонсировал новые методы защиты своего ученика. Подробнее о том, к чему приведёт цеховая солидарность артистов, читайте в материале НСН.
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