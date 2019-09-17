Театральный мир против избирательного правосудия

3,5 года колонии – такой приговор получил накануне 24-летний актер Павел Устинов за применение насилия в отношении представителя власти на несанкционированной акции 3 августа в Москве. Подсудимый вину не признал. По словам актера и его родных, в тот день он договорился о встрече с другом на Пушкинской площади, не зная о проведении митинга. Устинов стоял возле метро, когда его задержали: несколько бойцов повалили актера на землю, заломили руки и начали избивать дубинками. Все это зафиксировано на видео.

Особое возмущение у тех, кто выступил в его поддержку, вызвало то обстоятельство, что суд даже не стал приобщать к материалам дела видеозапись, на которой видно, что Павел Устинов не оказывал никакого сопротивления сотрудникам Росгвардии, ОМОНа и полиции. На это, в частности, обратили внимание коллеги артиста Александр Паль, Никита Ефремов. Последний, кстати, привел прямое сравнение с делом журналиста Ивана Голунова, которого коллегам по цеху удалось отстоять в истории с явно сфабрикованным обвинением. Видеообращения в поддержку Устинова записали Иван Громов, Данил Стеклов, Евгений Стычкин, Артур Смольянинов, Юлия Пересильд, Роман Евдокимов, Данил Иванов и многие другие деятели культуры. Вечером 16 сентября финальные поклоны на спектаклях в МХТ им. А.П. Чехова, Театральном центре «На Страстном», в «Сатириконе» закончились выступлениями в поддержку Павла Устинова. Худрук «Сатирикона», народный артист РФ Константин Райкин в эфире НСН заявил, что борьба за освобождение Устинова продолжится.

«Конечно, я поддерживаю флэшмоб в защиту моего бывшего ученика. Я и со сцены выступал, и в интернете. Дальше мы будем бороться так, как считаем нужным, уже без каких-то таких следующих выступлений. А как именно – увидите!»

По иронии судьбы в день флешмоба в поддержку осужденного Устинова на новый срок полномочий председателя Верховного суда России выдвинут Вячеслава Лебедева. Он возглавляет Верховный суд России с 1993 года. За это время доверие к судебной системе утрачено едва ли не полностью и укрепилась уверенность в отсутствии совести под многими судейскими мантиями. Фактически в стране сложилось избирательное правосудие. Подтверждением тому два примера: бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева, ожидавшая суда по делу о хищениях в несколько миллиардов рублей под домашним арестом в девятикомнатной квартире, и Алексей Малобродский, бывший генпродюсер «Седьмой студии» и гендиректор «Гоголь-центра», отправленный в СИЗО по подозрению в хищении на несколько порядков меньше, к тому же, по делу, которое разваливается на глазах.

Сейчас Лебедеву 76 лет. Зачем это надо ему, не наше дело. Но зачем это надо стране? Плодить «дела устиновых»?

