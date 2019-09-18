Ургант высмеял судью за приговор Устинову. Видео

Телеведущий Иван Ургант в вечернем шоу на «Первом канале» высмеял судью Алексея Криворучко, который вынес резонансный приговор 24-летнему актеру Павлу Устинову по делу о несанкционированных акциях в Москве. Молодой человек получил три с половиной года лишения свободы за якобы травмирование бойца Росгвардии.

«Вопрос главный — как фамилия судьи, который такое обдуманное решение вынес. Судья Криворучко. Пока вроде все нормально», — цитирует Ura.ru Урганта, слова которого вызвали смех зрителей в студии. Ведущий напомнил, что судья отказался приобщить к делу видеозапись задержания, из которой следует, что Устинов не оказывал никакого сопротивления.