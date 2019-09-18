Ургант высмеял судью за приговор Устинову. Видео

18 сентября10:00

Телеведущий Иван Ургант в вечернем шоу на «Первом канале» высмеял судью Алексея Криворучко, который вынес резонансный приговор 24-летнему актеру Павлу Устинову по делу о несанкционированных акциях в Москве. Молодой человек получил три с половиной года лишения свободы за якобы травмирование бойца Росгвардии.

«Вопрос главный — как фамилия судьи, который такое обдуманное решение вынес. Судья Криворучко. Пока вроде все нормально», — цитирует Ura.ru Урганта, слова которого вызвали смех зрителей в студии. Ведущий напомнил, что судья отказался приобщить к делу видеозапись задержания, из которой следует, что Устинов не оказывал никакого сопротивления.

Иван Ургант напомнил, что решение Криворучко может отменить Мосгорсуд и Верховный суд. «Но не стоит забывать, что есть еще Страшный Суд, председателем которого работает судья Криворучко», — пошутил ведущий.

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Ранее в защиту Устинова высказались многие медийные личности.

Также стало известно о коллективных письмах в его поддержку со стороны священников Русской православной церкви и учителей.

Между тем, как отмечает «Свободная пресса», певцы Сергей Лазарев и Влад Топалов устроили перепалку в соцсетях, обсуждая приговор актёру. Лазарев настаивает не несправедливости вердикта, а Топалов полагает, что судья не мог ошибиться.

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ФОТО: РИА Новости
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