В посольстве РФ заявили о провале планов ЕС стравить Вашингтон с Москвой
Российское посольство в США назвало провальными попытки европейских лидеров втянуть Вашингтон в войну против Москвы. Об этом дипломаты написали в своем аккаунте в X.
По мнению дипведомства, страны Евросоюза и НАТО (включая Британию) хотели бы стравить Америку с Россией, вместо того чтобы жертвовать жизнями своих военных. Причем после того, как украинцев «превратят в фарш», подчеркнули в посольстве.
Российские дипломаты связали желание Европы вести конфронтацию руками Вашингтона с неприязнью к администрации Дональда Трампа. Европейские политики считают, что его «можно пережить», отметили в дипмиссии.
В посольстве добавили, что Берлин, Лондон и Париж вкупе с прибалтийскими союзниками не против вести боевые действия против РФ, пока украинская сторона поставляет людей на линию фронта.
Дипломаты подчеркнули, что в обмен на это киевские власти смогут безнаказанно расхищать средства Евросоюза, игнорируя вопиющие случаи попрания прав человека и целенаправленные расправы над гражданами России, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
