Российское посольство в США назвало провальными попытки европейских лидеров втянуть Вашингтон в войну против Москвы. Об этом дипломаты написали в своем аккаунте в X.

По мнению дипведомства, страны Евросоюза и НАТО (включая Британию) хотели бы стравить Америку с Россией, вместо того чтобы жертвовать жизнями своих военных. Причем после того, как украинцев «превратят в фарш», подчеркнули в посольстве.

Российские дипломаты связали желание Европы вести конфронтацию руками Вашингтона с неприязнью к администрации Дональда Трампа. Европейские политики считают, что его «можно пережить», отметили в дипмиссии.