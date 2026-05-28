МИД Франции вызвал посла РФ из-за призыва эвакуировать из Киева посольства
Министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла в Париже, сказано на сайте дипломатического ведомства.
Это произошло из-за призыва МИД России эвакуировать иностранные посольства в Киеве. Французские дипломаты указали на недопустимость «угроз в адрес украинского гражданского населения и иностранных дипломатов министерство Европы».
Отмечается, что Париж сохраняет свою приверженность защите европейской безопасности и поддержке Украины.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Марко Рубио о том, что Москва начинает системные удары по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
