МИД Франции вызвал посла РФ из-за призыва эвакуировать из Киева посольства

Министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла в Париже, сказано на сайте дипломатического ведомства.

Медведев заявил, что отказ ЕС вывезти послов из Киева говорит о наличии лишних дипломатов

Это произошло из-за призыва МИД России эвакуировать иностранные посольства в Киеве. Французские дипломаты указали на недопустимость «угроз в адрес украинского гражданского населения и иностранных дипломатов министерство Европы».

Отмечается, что Париж сохраняет свою приверженность защите европейской безопасности и поддержке Украины.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Марко Рубио о том, что Москва начинает системные удары по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
