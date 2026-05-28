В Европарламенте заговорили о трибунале для Зеленского после удара по Старобельску
Украинский президент Владимир Зеленский должен предстать перед военным трибуналом из-за удара по колледжу в Старобельске, сообщил в Telegram депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.
По его словам, в результате атаки Вооруженных сил Украины погиб 21 студент. Парламентарий также упрекнул украинского лидера за «восхваление бандеровцев». «Если кто-то совершает военные преступления, за которые должен предстать перед военным трибуналом, так это Зеленский», — отметил Блага.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске в Луганской народной республике не мог быть случайным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
