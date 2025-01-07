Без бакалавров, но с аспирантами: В 2026 году вузы РФ полностью перейдут на новую систему образования

Окончательные изменения вступят в силу 1 сентября следующего года. 

С сентября следующего года в России окончательно начнет действовать новая система высшего образования, которая устранит программы бакалвриата и магистратуры в привычном сейчас для россиян понимании. Это связано с отказом РФ от Болонской системы с 2022 года из-за «неэффективности» европейских стандартов.

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НОВОЕ «ВЫСШЕЕ»

С 1 сентября 2026 года вузы в России перейдут на новую систему высшего образования. Так, в РФ будет три уровня этой ступени образования: базовое высшее, высшее специализированное и аспирантура. Магистратура со следующего года в России будет существенно реформирована, напомнили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. При этом отмечается, что ЕГЭ сохранится.

Сроки обучения для студентов первого уровня составят от пяти до шести лет, второго — от одного до трех лет. По окончании обоих уровней обучения студенты смогут поступить на третью ступень. При этом, чтобы популяризировать магистратуру, планируется сделать специализированное высшее образование бесплатным. В министерстве подчеркнули, что такие изменения были вызваны тем, что за четыре года бакалавриата невозможно подготовить квалифицированных специалистов.

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При этом отмечается, что сроки обучения не изменятся для студентов медицинских направлений. Между тем дипломы нынешних выпускников-бакалавров также будут действительны. Представители Минобрнауки подчеркнули, что процесс перехода к новой системе будет последовательным, поэтому студенты, которые уже учатся по старой программе, смогут завершить ее.

В декабре 2024 года глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что 2025 год станет периодом активной работы по внедрению новой модели высшего образования в России. Ранее он также сообщал, что с этого года в стране упразднят понятие «бакалавр».

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, отмена бакалавриата позволит вернуться к советской системе образования. При этом в беседе с изданием «NEWS.ru» он подчеркнул, что большее внимание стоит уделять не наименованию конкретной ступени образования, а знаниям, которые получают студенты.

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ОТКАЗ ОТ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ

Пилотный проект по реформе российского высшего образования начал действовать с мая 2023 года. При этом с 1 сентября 2026 года вузы в РФ начнут вводить новую систему официально и повсеместно. К этому времени Министерство науки и высшего образования планирует разработать и утвердить все соответствующие нормативно-правовые акты.

В пилотном проекте приняли участие шесть российских вузов: Московский авиационный институт (МАИ), Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Балтийский федеральный университет (БФУ), Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет. В рамках пилотной программы студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.

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Разработка новой системы высшего образования в России была связана с тем, что в 2022 году в стране решили отказаться от Болонской системы образования, которая вводила европейские стандарты в вузах. По ней в российских высших учебных заведениях студенты три-четыре года учились в бакалавриате, два года в магистратуре, имея возможность выбора направления, отличающегося от специальности в бакалавриате, и три-четыре года в аспирантуре — докторантуре.

В министерстве добавили, что отказ от системы был связан с ее неэффективностью для российской модели образования, несмотря на то, что вузы РФ в течение 20-и лет интегрировали в европейскую систему. В связи с этим было принято решение о возвращении к прежней, но уже модернизированной системе образования. До 2003 года в России действовала советская модель, по которой студенты обучались только по программе специалитета в течение пяти-шести лет.

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КРИТИКА «ПИЛОТА»

Однако некоторые специалисты считают, что процесс перехода на новую систему высшего образования в России будет сложным. Например, главный научный сотрудник Института развития образования Высшей школы экономики (ВШЭ), кандидат экономических наук, профессор Ирина Абанкина напомнила, что российские вузы работают по федеральным государственным образовательным стандартам, и осуществить массовую масштабную работу по их обновлению будет достаточно сложно.

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«Для этого потребуется развитие дополнительного кадрового потенциала всех университетов и компетенций, чтобы по этим стандартам работать. И оснащение, естественно, образовательных программ. И в этом смысле, если подразумеваются действительно содержательные изменения в образовании, мне кажется, что это не будет легко и быстро осуществимо», - предположила она в интервью «Известиям».

Депутат Госдумы Олег Смолин тоже считает, что российские вузы не смогут быстро перестроиться на пятилетние программы обучения.

«В образовании быстро ничего не бывает. Образование — система высокоинерционная», - сказал он в беседе с НСН.

При этом Болонская система, по его мнению, имеет свои плюсы, но бакалавриат дает образование значительно менее качественное, чем образование специалиста.

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«Мы всегда были противниками принудительного Болонского процесса в России. Мы признаем, что у Болонской декларации есть свои плюсы. Например, она признает образование общественным благом, а не услугой. Также Болонская декларация предполагает автономию вузов. Но, при этом, мы считаем, что бакалаврское образование значительно менее качественное, чем образование специалиста. Бакалавр получает на 40% меньше специальных занятий, чем специалист. Бакалавр — это широкое, но мелкое образование. Поэтому уровень подготовки бакалавра значительно ниже», - объяснил Смолин.

Ранее депутат Александр Шолохов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что традиционная система образования в России во много раз превосходила Болонскую.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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