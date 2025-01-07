Без бакалавров, но с аспирантами: В 2026 году вузы РФ полностью перейдут на новую систему образования
Окончательные изменения вступят в силу 1 сентября следующего года.
С сентября следующего года в России окончательно начнет действовать новая система высшего образования, которая устранит программы бакалвриата и магистратуры в привычном сейчас для россиян понимании. Это связано с отказом РФ от Болонской системы с 2022 года из-за «неэффективности» европейских стандартов.
НОВОЕ «ВЫСШЕЕ»
С 1 сентября 2026 года вузы в России перейдут на новую систему высшего образования. Так, в РФ будет три уровня этой ступени образования: базовое высшее, высшее специализированное и аспирантура. Магистратура со следующего года в России будет существенно реформирована, напомнили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. При этом отмечается, что ЕГЭ сохранится.
Сроки обучения для студентов первого уровня составят от пяти до шести лет, второго — от одного до трех лет. По окончании обоих уровней обучения студенты смогут поступить на третью ступень. При этом, чтобы популяризировать магистратуру, планируется сделать специализированное высшее образование бесплатным. В министерстве подчеркнули, что такие изменения были вызваны тем, что за четыре года бакалавриата невозможно подготовить квалифицированных специалистов.
При этом отмечается, что сроки обучения не изменятся для студентов медицинских направлений. Между тем дипломы нынешних выпускников-бакалавров также будут действительны. Представители Минобрнауки подчеркнули, что процесс перехода к новой системе будет последовательным, поэтому студенты, которые уже учатся по старой программе, смогут завершить ее.
В декабре 2024 года глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что 2025 год станет периодом активной работы по внедрению новой модели высшего образования в России. Ранее он также сообщал, что с этого года в стране упразднят понятие «бакалавр».
По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, отмена бакалавриата позволит вернуться к советской системе образования. При этом в беседе с изданием «NEWS.ru» он подчеркнул, что большее внимание стоит уделять не наименованию конкретной ступени образования, а знаниям, которые получают студенты.
ОТКАЗ ОТ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ
Пилотный проект по реформе российского высшего образования начал действовать с мая 2023 года. При этом с 1 сентября 2026 года вузы в РФ начнут вводить новую систему официально и повсеместно. К этому времени Министерство науки и высшего образования планирует разработать и утвердить все соответствующие нормативно-правовые акты.
В пилотном проекте приняли участие шесть российских вузов: Московский авиационный институт (МАИ), Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Балтийский федеральный университет (БФУ), Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет. В рамках пилотной программы студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.
Разработка новой системы высшего образования в России была связана с тем, что в 2022 году в стране решили отказаться от Болонской системы образования, которая вводила европейские стандарты в вузах. По ней в российских высших учебных заведениях студенты три-четыре года учились в бакалавриате, два года в магистратуре, имея возможность выбора направления, отличающегося от специальности в бакалавриате, и три-четыре года в аспирантуре — докторантуре.
В министерстве добавили, что отказ от системы был связан с ее неэффективностью для российской модели образования, несмотря на то, что вузы РФ в течение 20-и лет интегрировали в европейскую систему. В связи с этим было принято решение о возвращении к прежней, но уже модернизированной системе образования. До 2003 года в России действовала советская модель, по которой студенты обучались только по программе специалитета в течение пяти-шести лет.
КРИТИКА «ПИЛОТА»
Однако некоторые специалисты считают, что процесс перехода на новую систему высшего образования в России будет сложным. Например, главный научный сотрудник Института развития образования Высшей школы экономики (ВШЭ), кандидат экономических наук, профессор Ирина Абанкина напомнила, что российские вузы работают по федеральным государственным образовательным стандартам, и осуществить массовую масштабную работу по их обновлению будет достаточно сложно.
«Для этого потребуется развитие дополнительного кадрового потенциала всех университетов и компетенций, чтобы по этим стандартам работать. И оснащение, естественно, образовательных программ. И в этом смысле, если подразумеваются действительно содержательные изменения в образовании, мне кажется, что это не будет легко и быстро осуществимо», - предположила она в интервью «Известиям».
Депутат Госдумы Олег Смолин тоже считает, что российские вузы не смогут быстро перестроиться на пятилетние программы обучения.
«В образовании быстро ничего не бывает. Образование — система высокоинерционная», - сказал он в беседе с НСН.
При этом Болонская система, по его мнению, имеет свои плюсы, но бакалавриат дает образование значительно менее качественное, чем образование специалиста.
«Мы всегда были противниками принудительного Болонского процесса в России. Мы признаем, что у Болонской декларации есть свои плюсы. Например, она признает образование общественным благом, а не услугой. Также Болонская декларация предполагает автономию вузов. Но, при этом, мы считаем, что бакалаврское образование значительно менее качественное, чем образование специалиста. Бакалавр получает на 40% меньше специальных занятий, чем специалист. Бакалавр — это широкое, но мелкое образование. Поэтому уровень подготовки бакалавра значительно ниже», - объяснил Смолин.
Ранее депутат Александр Шолохов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что традиционная система образования в России во много раз превосходила Болонскую.
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