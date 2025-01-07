Без бакалавров, но с аспирантами: В 2026 году вузы РФ полностью перейдут на новую систему образования

НОВОЕ «ВЫСШЕЕ»

С 1 сентября 2026 года вузы в России перейдут на новую систему высшего образования. Так, в РФ будет три уровня этой ступени образования: базовое высшее, высшее специализированное и аспирантура. Магистратура со следующего года в России будет существенно реформирована, напомнили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. При этом отмечается, что ЕГЭ сохранится.

Сроки обучения для студентов первого уровня составят от пяти до шести лет, второго — от одного до трех лет. По окончании обоих уровней обучения студенты смогут поступить на третью ступень. При этом, чтобы популяризировать магистратуру, планируется сделать специализированное высшее образование бесплатным. В министерстве подчеркнули, что такие изменения были вызваны тем, что за четыре года бакалавриата невозможно подготовить квалифицированных специалистов.