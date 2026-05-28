СМИ: Сотни российских туристов застряли на вылете в Турцию и обратно
Сотни туристов из России застряли на вылете в Турцию и обратно, сообщает Telegram-канал Mash.
Организатор туров - агентство Anex Tour. Рейсы должна была выполнять авиакомпания Air Anka, у которой разрешение на полёты в РФ закончилось 25 мая. Туристам сутками переносят вылеты, а затем отменяют рейсы.
Турагентство продолжало продавать путёвки с Air Anka с датой вылета до октября, при том, что перевозчик после 25 мая уже не получил допуск от Росавиации. По этой причине часть туристов «застряла» на курортах, другие — ночуют в аэропортах и не могут улететь домой. По словам клиентов, туроператор комментариев не даёт и предлагает отменять поездки с комиссией 25%. В Anex Tour заверили, что «точечно работают» с заявками: кому-то продлевают проживание, другим предлагают перенос дат.
Летом не ожидается дефицита рейсов по популярным направлениям среди россиян, несмотря на топливный кризис и облетные маршруты, заявил член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Сотни российских туристов застряли на вылете в Турцию и обратно
- В Европарламенте заговорили о трибунале для Зеленского после удара по Старобельску
- Российские врачи научились вживлять «Ясень» в глаз
- МИД Франции вызвал посла РФ из-за призыва эвакуировать из Киева посольства
- СМИ: Турция резко снизит закупки российской нефти из-за высоких цен
- Британский маршал Стрингер посоветовал НАТО «застрелится» из-за отставания от РФ
- В посольстве РФ заявили о провале планов ЕС стравить Вашингтон с Москвой
- Иммунолог рассказала, что делать при аллергии на укус комара
- Замглавы Уралвагонзавода арестовали по делу о растрате при гособоронзаказе
- ЕС выделит Украине €28,3 млрд на укрепление ПВО и новые дроны