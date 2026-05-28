СМИ: Сотни российских туристов застряли на вылете в Турцию и обратно

Организатор туров - агентство Anex Tour. Рейсы должна была выполнять авиакомпания Air Anka, у которой разрешение на полёты в РФ закончилось 25 мая. Туристам сутками переносят вылеты, а затем отменяют рейсы.

Турагентство продолжало продавать путёвки с Air Anka с датой вылета до октября, при том, что перевозчик после 25 мая уже не получил допуск от Росавиации. По этой причине часть туристов «застряла» на курортах, другие — ночуют в аэропортах и не могут улететь домой. По словам клиентов, туроператор комментариев не даёт и предлагает отменять поездки с комиссией 25%. В Anex Tour заверили, что «точечно работают» с заявками: кому-то продлевают проживание, другим предлагают перенос дат.

Летом не ожидается дефицита рейсов по популярным направлениям среди россиян, несмотря на топливный кризис и облетные маршруты, заявил член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в пресс-центре НСН.

