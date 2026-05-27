Иммунолог рассказала, что делать при аллергии на укус комара

Укусы комаров могут вызывать не только дискомфорт, но и аллергические реакции. Об этом ОТР рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

По словам эксперта, на укусы кровососущих насекомых возможны местные и общие реакции: отек, лихорадка, слабость. У детей в местах укусов часто появляются уплотнения и покраснения кожи, которые сохраняются дольше, чем у людей без аллергии на слюну комаров и мошек.

При появлении таких симптомов Логина посоветовала обратиться к аллергологу. Тем, у кого выявлена повышенная реакция, нужно защищаться от укусов: носить закрытую одежду, использовать репелленты и избегать мест скопления насекомых в летние месяцы.