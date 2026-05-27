Иммунолог рассказала, что делать при аллергии на укус комара
Укусы комаров могут вызывать не только дискомфорт, но и аллергические реакции. Об этом ОТР рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
По словам эксперта, на укусы кровососущих насекомых возможны местные и общие реакции: отек, лихорадка, слабость. У детей в местах укусов часто появляются уплотнения и покраснения кожи, которые сохраняются дольше, чем у людей без аллергии на слюну комаров и мошек.
При появлении таких симптомов Логина посоветовала обратиться к аллергологу. Тем, у кого выявлена повышенная реакция, нужно защищаться от укусов: носить закрытую одежду, использовать репелленты и избегать мест скопления насекомых в летние месяцы.
Что касается лечения, радикального метода в виде вакцины не существует. Однако при выраженной аллергии (сильный отек лица, длительная местная реакция или общие симптомы) применяется аутолимфоцитотерапия, уточнила врач.
Этот метод используется для лечения различных аллергических заболеваний. Решение о его назначении принимает аллерголог после обследования. В остальных случаях достаточно стандартных мер защиты и симптоматической терапии.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН раскрыл, как защититься от комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Британский маршал Стрингер посоветовал НАТО «застрелится» из-за отставания от РФ
- В посольстве РФ заявили о провале планов ЕС стравить Вашингтон с Москвой
- Иммунолог рассказала, что делать при аллергии на укус комара
- Замглавы Уралвагонзавода арестовали по делу о растрате при гособоронзаказе
- ЕС выделит Украине €28,3 млрд на укрепление ПВО и новые дроны
- Российские дроны-перехватчики «Сокол» приступили к охоте на БПЛА Hornet с ИИ
- Втрое дороже: Эксперты сравнили цены на квартиры в Петербурге и Хургаде
- Терапевт назвала ключевые составляющие активного долголетия
- Без лазеек - никуда: К чему приведут новые блокировки VPN и прокси
- Вучич заявил о договоренности по инвестициям из КНР в Сербию на €953 млн