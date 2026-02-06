«Медвузы знают, что делают. Думаю, они могут готовиться к снижению конкурса в этом году, и для этого умышленно устанавливают более низкие проходные баллы. Полагаю, это связано с принятым законом об обязательных отработках выпускников медицинских вузов и колледжей. Если будет достаточно абитуриентов, они всегда смогут отобрать лучших. Конечно, это позволит взять людей с чуть меньшими баллами, чем в прошлые годы. Это обычная практика, драматизировать не надо, будем надеяться, что катастрофических изменений не произойдет. В конце концов, важно то, с каким баллом студентов возьмут, а это будет зависеть от реального конкурса. Эта ситуация в последнее время стала очень непрозрачной. Даже когда набор студентов завершен, достаточно трудно получить объективные данные», — сказал Власов.

Собеседник НСН выразил уверенность, что такой шаг медвузов не отразится на качестве образования.

«Думаю, мы не заметим падения качества образования. У медвузов есть серьезный опыт подтаскивания и доучивания тех, кто пришел с не очень хорошими базовыми знаниями. Кроме того, в медвузах изучается очень много такого, что тесно не связано со школьной программой. Анатомия изучается совсем с нуля. Для медвуза в первую очередь важно, чтобы приходили люди, готовые учиться и читать книжки. Если они хорошо читают, пишут, говорят и соображают, то у них все получится», — подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обязательного распределения в конкретный город выпускников медвузов не будет, вопрос лишь в отработке по специальности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

