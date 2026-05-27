Замглавы Уралвагонзавода арестовали по делу о растрате при гособоронзаказе

Следствие полагает, что в июне 2016 года ЦНИИТОЧМАШ заключил контракт с ООО «ФСК Прогресс» на поставку техники за 132,1 млн рублей. При этом реальная стоимость оборудования составляла около 78 млн рублей. Разницу в сумме более 50 млн рублей, люди, причастные к делу, по версии следователей, похитили и после обналичили.

Показания против Семизорова дали двое других фигурантов, проходящих по делу. Сам он вину не признал и сообщил в суде, что является жертвой оговора. В среду, 27 мая, Басманный суд Москвы отправил Семизорова под стражу на два месяца — до 26 июля, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

