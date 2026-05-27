СМИ: Турция резко снизит закупки российской нефти из-за высоких цен
Поставки российской нефти марки Urals в Турцию в мае упадут до минимальных значений за последние 17 месяцев. Речь идет об отгрузках из балтийских и черноморских портов, сообщает Reuters.
Согласно прогнозам, основанным на информации LSEG, Kpler и данных трейдеров, средний объем закупок Urals турецкой стороной в мае составит приблизительно 161 тыс. баррелей в сутки.
Это заметно уступает не только январско-апрельским показателям (189 тыс. баррелей), но и цифрам аналогичного периода прошлого года (302 тыс. баррелей).
Представитель одного из западных трейдеров пояснил агентству, что Анкара привыкла приобретать Urals с большим дисконтом. Нынешний рост цен на этот сорт делает его непривлекательным для турецких покупателей.
При этом выпадающие объемы частично замещаются закупками каспийского сорта CPC, который поступает из РФ и Казахстана, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
