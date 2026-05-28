Российские врачи научились вживлять «Ясень» в глаз
Россиянам с катарактой теперь доступна бесплатная установка уникальной отечественной линзы по программе госгарантий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.
Интраокулярная линза «Ясень» имплантируется в глаз после удаления помутневшего хрусталика. Она характеристикам превосходит стандартные монофокальные модели. Установка «Ясеня» позволяет повысить качество жизни в любом возрасте. После операции пациенты могут отказаться от ношения очков.
Министерство отмечает, что для пациентов с сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глазу фокусироваться на разных расстояниях. Выпуск налажен на базе исследовательского центра «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова. Пока предприятие будет выпускать до 12 тысяч единиц в год, с перспективой наращивания производства до 25 тысяч штук в год.
Ранее в Хабаровском крае врачи вернули зрение 111-летней женщине с катарактой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Европарламенте заговорили о трибунале для Зеленского после по Старобельску
- Российские врачи научились вживлять «Ясень» в глаз
- МИД Франции вызвал посла РФ из-за призыва эвакуировать из Киева посольства
- СМИ: Турция резко снизит закупки российской нефти из-за высоких цен
- Британский маршал Стрингер посоветовал НАТО «застрелится» из-за отставания от РФ
- В посольстве РФ заявили о провале планов ЕС стравить Вашингтон с Москвой
- Иммунолог рассказала, что делать при аллергии на укус комара
- Замглавы Уралвагонзавода арестовали по делу о растрате при гособоронзаказе
- ЕС выделит Украине €28,3 млрд на укрепление ПВО и новые дроны
- Российские дроны-перехватчики «Сокол» приступили к охоте на БПЛА Hornet с ИИ