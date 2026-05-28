Российские врачи научились вживлять «Ясень» в глаз

Интраокулярная линза «Ясень» имплантируется в глаз после удаления помутневшего хрусталика. Она характеристикам превосходит стандартные монофокальные модели. Установка «Ясеня» позволяет повысить качество жизни в любом возрасте. После операции пациенты могут отказаться от ношения очков.

Министерство отмечает, что для пациентов с сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глазу фокусироваться на разных расстояниях. Выпуск налажен на базе исследовательского центра «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова. Пока предприятие будет выпускать до 12 тысяч единиц в год, с перспективой наращивания производства до 25 тысяч штук в год.

Ранее в Хабаровском крае врачи вернули зрение 111-летней женщине с катарактой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

