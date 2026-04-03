Родители поспорили с РАН по сроку обучения в школах
Среднее образование должно давать базовые знания и не перегружать детей, заявила НСН Ольга Леткова.
Современные школьники получают много ненужной информации, поэтому реальный объем школьной программы можно уложить и в 9, и в 10 лет, но этот вопрос необходимо изучить, рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с НСН.
Глава Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что школьники в РФ слишком долго учатся, а стране стоит вернуться к 10-летней системе обучения. Его слова приводят РИА Новости. Леткова не согласилась с ним
«Советское время ушло, поэтому сейчас говорить о том, что мы можем обучаться так, как тогда — неправильно. Растет объем информации, много чего меняется — детям нужно больше усвоить за период школьной программы. Но реальная проблема в том, что необходимо пересмотреть само содержание учебных программ, поскольку ученики перегружены ненужной и узкоспециализированной информацией, которую должны давать в вузе. Уже только после этого можно понять, какой реальный объем времени нужен детям на освоение этих учебных программ – 10, 11 или 9 лет», — подчеркнула она.
Леткова добавила, что сейчас школы идут по неверному западному пути.
«Профилировать образование с 12 лет — неверное решение. В таком возрасте дети еще полностью не осознают себя в профессиональном плане. Бывают, конечно, случаи, когда с рождения есть какая-то мечта — они стремятся к своей цели и становятся великими специалистами. Но среднестатистическому ребенку надо что-то попробовать, посмотреть, узнать. Эта тенденция идет с Запада, где говорят, что к определенному году традиционное образование должно иссякнуть, а крупный бизнес будет с начальной школы готовить себе определенных работников. Но я считаю, что школе лучше направлять свои усилия на то, чтобы дать детям возможность реализовать себя. Часто бывает, что многие дети уходят из какого-то направления к 10-11 классу, а кто-то поступает на технические специальности, хотя был в гуманитарном классе. Правильно, чтобы школа давала базовые знания для всех, а более глубокие уже после того, как ребенок определится со своим будущим», — указала она.
Ранее Леткова в эфире НСН удивилась, что в школах могут ввести новый курс без обсуждения с родителями.
