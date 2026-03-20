«Нужно, конечно, признать – с учетом дефицита финансирования, большой нагрузки учителей школа далеко не всегда готовит к ЕГЭ целенаправленно и в нужном объеме. Однако в очень многих учебных заведениях такая подготовка есть. Конечно, это работает только с мотивированными учениками, поскольку там групповые занятия. Учителя тоже страдают от отсутствия мотивации у школьников, потому что научить ребенка, который не хочет учиться, практически невозможно. Это одна из причин, почему идут к репетитору – он конкретного ребенка заставляет слушать, готовиться», - отметила собеседница НСН.

Она также не считает, что высшее образование становится привилегией для богатых.

«Поскольку, многое зависит от мотивации ребенка, родители могут её либо сформировать, либо нет. Поэтому говорить о том, что ЕГЭ стал однозначным инструментом, который поделил сообщество родителей и детей на богатых или нет, все-таки нельзя. Более того, ЕГЭ по-прежнему дает возможность детям из небольших городов ехать и поступать в крупные города. Такое раньше было намного сложнее. Теперь же можно дистанционно подать документы», - пояснила Ольга Мирясова.