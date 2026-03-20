Учителя объяснили рост спроса на репетиторов
Частный преподаватель может эффективнее заставить ребенка заниматься, заявила НСН Ольга Мирясова.
При подготовке к Единому государственному экзамену многое зависит от мотивации самого ученика, заявила НСН оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова. По её словам, репетитор может более эффективно заставить ребенка заниматься, хотя сам уровень подготовки в школе может быть не ниже.
Спрос на репетиторов в России бьет рекорды. Цены на них в 2026 году будут расти. За подготовку к ЕГЭ в среднем придется заплатить 450 тысяч рублей за два года, заявила изданию «Газета.ру» основатель образовательного центра «Будь отличником» Анастасия Чеснок. По её словам, именно столько времени требует качественная подготовка (10 и 11 классы) по одному предмету с интенсивностью два раза в неделю. Как отметила Чеснок, репетиторы повышают стоимость своих услуг вслед за инфляцией и ростом цен. По её оценке, высшее образование становится более элитарным, конкурс в хорошие вузы только растет.
«Нужно, конечно, признать – с учетом дефицита финансирования, большой нагрузки учителей школа далеко не всегда готовит к ЕГЭ целенаправленно и в нужном объеме. Однако в очень многих учебных заведениях такая подготовка есть. Конечно, это работает только с мотивированными учениками, поскольку там групповые занятия. Учителя тоже страдают от отсутствия мотивации у школьников, потому что научить ребенка, который не хочет учиться, практически невозможно. Это одна из причин, почему идут к репетитору – он конкретного ребенка заставляет слушать, готовиться», - отметила собеседница НСН.
Она также не считает, что высшее образование становится привилегией для богатых.
«Поскольку, многое зависит от мотивации ребенка, родители могут её либо сформировать, либо нет. Поэтому говорить о том, что ЕГЭ стал однозначным инструментом, который поделил сообщество родителей и детей на богатых или нет, все-таки нельзя. Более того, ЕГЭ по-прежнему дает возможность детям из небольших городов ехать и поступать в крупные города. Такое раньше было намного сложнее. Теперь же можно дистанционно подать документы», - пояснила Ольга Мирясова.
Как отметила в свою очередь Чеснок, число сдающих ЕГЭ ежегодно снижается из-за роста популярности колледжей. На фоне интереса к ним выросла и конкуренция. Поступить на хорошее направление в колледж с тройками теперь невозможно. ОГЭ тоже нужно сдавать отлично, поэтому репетиторы не остаются без работы.
Ранее Минобрнауки утвердило приказ, повышающий минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026/27 учебный год по шести предметам (химия, биология, физика, информатика, история, иностранный язык) на 1–10 баллов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что таким образом выпускников пытаются заставить поступать на технические специальности, а не на гуманитарные.
- Путин поздравил Токаева с успешным проведением референдума по Конституции
- «Лечат рекламой!»: Медики пояснили, как нейросети навредили пациентам
- В Госдуме рассказали, как компаниям попасть в «белый список» Минцифры
- Легкомоторный самолет упал в Коломне
- Профицитный товар: Как заражение скота ящуром отразится на стоимости мяса
- Путин учредил в РФ День военно-политических органов
- Зритель готов: «Черному шелку» с Биковичем предрекли успех в прокате
- Глава СПЧ заявил, что ограничения интернета в РФ обеспечивают безопасность
- Учителя объяснили рост спроса на репетиторов
- Российский турист утонул на Филиппинах