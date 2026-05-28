Минздрав РФ хочет сделать электронными рецепты на лекарства

Министерство здравоохранения России разрабатывает проект закона, призванный внедрить электронные рецепты на покупки лекарственных препаратов, сообщает РИА Новости.

Фармацевты призвали внедрить электронные рецепты во всех регионах

Как заявил глава Росздравнадзора Алла Самойлова, в настоящее время наблюдаются случаи, когда рецептурные препараты продают без предъявления рецепта. Инициатива должна привязать продажу препаратов к электронному рецепту. Как ожидается, регулироваться это будет через систему мониторинга движения лекарств.

Ранее в России упростили выдачу рецептурных лекарств детям из многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
