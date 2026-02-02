В вуз с паяльником: Льготы для выпускников колледжей помогут экономике
Амет Володарский заявил НСН, что привилегии выпускникам колледжей для поступления в вуз помогут привлечь больше людей в реальный сектор экономики.
Сегодня очень нужны специалисты, которые в рамках своей профессии умеют работать руками, так что при приеме на работу будет только на руку иметь не только высшее, но среднеспециальное образование по своему направлению. Об этом НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
В России хотят упростить поступление в вузы для выпускников колледжей, пишут «Известия». По словам депутата Виктории Абрамченко, привилегии могут получить выпускники колледжей, отработавшие не менее трех лет по целевому договору. Например, это может быть внеконкурсное зачисление на родственные заочные или очно-заочные программы. Проект хотят внести в Госдуму до конца весенней сессии. Володарский поддержал инициативу.
«То, что дети сначала пойдут в колледж, а потом из него в вуз - это очень хорошо. Если у профессионала с высшим образованием еще есть среднеспециальное образование по своему направлению, это положительный момент для устройства на работу. Например, одно дело просто инженер - выпускник университета им. Баумана, а другое, если он еще четыре года проучился в колледже, который связан с приборостроением, то есть умеет паять, сам что-то делать руками в рамках своей профессии. Такие специалисты очень нужны», - раскрыл он.
Также Володарский заявил, что введение дополнительных привилегий для тех, кто поступает сначала в колледж, а потом по более легкой программе в ВУЗ после отработки - хорошая инициатива. По его словам, это помогло бы восполнить дефицит в ряде профессий.
«Во-первых, это привлечет больше людей в колледжи и, во-вторых, больше людей в реальный сектор экономики, на производство. Возможно, многие из производства уже, наверное, в ВУЗ не захотят идти, однако инициатива даст возможность людям, которые не могут сразу поступить в ВУЗ, пройти вот такой трехступенчатый прыжок в высшее учебное заведение. Сегодня у нас кадровый голод по многим направлениям, так что в первую очередь это бы пригодилось по педагогическому профилю. Я думаю, что мотивировать нужно, начиная со школы. Надо отбирать абитуриентов, предлагать им поступать в педагогические колледжи, давать хорошую стипендию и после этого возможность поступать в ВУЗ. Что касается практики в образовательных учреждениях, то тут не знаю, насколько нормально три года – это похоже на такую отработку в советские времена», - подытожил он.
Ранее кабмин России совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовал устанавливать размер оклада для работников сферы образования в 70% от общей суммы зарплаты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
