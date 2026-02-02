Сегодня очень нужны специалисты, которые в рамках своей профессии умеют работать руками, так что при приеме на работу будет только на руку иметь не только высшее, но среднеспециальное образование по своему направлению. Об этом НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

В России хотят упростить поступление в вузы для выпускников колледжей, пишут «Известия». По словам депутата Виктории Абрамченко, привилегии могут получить выпускники колледжей, отработавшие не менее трех лет по целевому договору. Например, это может быть внеконкурсное зачисление на родственные заочные или очно-заочные программы. Проект хотят внести в Госдуму до конца весенней сессии. Володарский поддержал инициативу.

«То, что дети сначала пойдут в колледж, а потом из него в вуз - это очень хорошо. Если у профессионала с высшим образованием еще есть среднеспециальное образование по своему направлению, это положительный момент для устройства на работу. Например, одно дело просто инженер - выпускник университета им. Баумана, а другое, если он еще четыре года проучился в колледже, который связан с приборостроением, то есть умеет паять, сам что-то делать руками в рамках своей профессии. Такие специалисты очень нужны», - раскрыл он.