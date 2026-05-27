Британский маршал Стрингер посоветовал НАТО «застрелится» из-за отставания от РФ
Заместитель главкома сил НАТО в Европе британский маршал авиации Джон Стрингер заявил, что странам Североатлантического альянса следует «застрелиться», если они не смогут производить больше БПЛА и снарядов, чем это сейчас делает Россия.
С таким заявлением военачальник выступил на мероприятии Drone Summit 2026, которое проходит в латвийской столице Риге. Стрингер подчеркнул, что НАТО необходимо развивать не только оборонительные, но и наступательные возможности.
«Нельзя обороняться, если нет хорошего наступления», — цитирует маршала РМА Новости.
По мнению Стрингера, 32 страны альянса просто обязаны превзойти Россию по производству беспилотников и боеприпасов. В противном случае, как он выразился, «нам следует застрелиться». Другие подробности его выступления не приводятся.
Ранее в посольстве РФ в США заявили о провале планов Европы стравить Вашингтон с Москвой, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
