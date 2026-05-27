Британский маршал Стрингер посоветовал НАТО «застрелится» из-за отставания от РФ

Заместитель главкома сил НАТО в Европе британский маршал авиации Джон Стрингер заявил, что странам Североатлантического альянса следует «застрелиться», если они не смогут производить больше БПЛА и снарядов, чем это сейчас делает Россия.

С таким заявлением военачальник выступил на мероприятии Drone Summit 2026, которое проходит в латвийской столице Риге. Стрингер подчеркнул, что НАТО необходимо развивать не только оборонительные, но и наступательные возможности.