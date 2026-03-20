Около 20% тех, кто ушел в колледжи после школы, продолжат получать высшее образование в вузах по своей специальности, однако они будут более профессионально подготовлены, что идет только в плюс для государства. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила в пресс-центре НСН, что более 60% выпускников школ идут в систему СПО получать среднее специальное образование. По ее словам, если раньше шли за высшим образованием, получали диплом и потом могли идти работать, хоть курьером, то сейчас они получают ту самую востребованную профессию на рынке труда и достаточно неплохо себя ощущают. Пилипенко заявила, что в такой тенденции нет никаких минусов для рынка труда и образования.