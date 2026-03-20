«Решаем две задачи!»: Почему популярность колледжей у молодежи идет вузам в плюс
Ольга Пилипенко раскрыла НСН, что благодаря тренду на колледжи среди вчерашних школьников государство получает на выходе качественных специалистов, которые идут дальше повышать свой уровень в вузы.
Около 20% тех, кто ушел в колледжи после школы, продолжат получать высшее образование в вузах по своей специальности, однако они будут более профессионально подготовлены, что идет только в плюс для государства. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила в пресс-центре НСН, что более 60% выпускников школ идут в систему СПО получать среднее специальное образование. По ее словам, если раньше шли за высшим образованием, получали диплом и потом могли идти работать, хоть курьером, то сейчас они получают ту самую востребованную профессию на рынке труда и достаточно неплохо себя ощущают. Пилипенко заявила, что в такой тенденции нет никаких минусов для рынка труда и образования.
«Да, это так. Но мы должны учитывать, что выпускники колледжей продолжают обучение по системе высшего образования. Мы не случайно принимали закон о том, что выпускники СПО могут получить высшее образование без сдачи ЕГЭ, если они продолжают обучение по смежной специальности. Поэтому порядка 20% из этих 60% точно пойдут получать высшее образование по своей специальности. Да, в последнее время мы очень сильно пропагандировали потребность в рабочих кадрах, поэтому хорошо, что общество среагировало. Но по высшему образованию точно так же определены приоритетные направления. И поэтому после сдачи ЕГЭ выпускники, которые готовы продолжить обучение, будут поступать на приоритетные направления. Поэтому мы решаем две проблемы: потребность в рабочих кадрах и отбор качественных абитуриентов для вузов. Это для государства тоже плюс, так как учащиеся на профессионалитете работают в лабораториях, руками. Потом практическая подготовка поможет им быстрее сориентироваться в выборе профессии», - рассказала она.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил НСН, что стимуляция рабочих профессий идет на уровне и работодателей, и государства, все больше молодых людей выбирают такие специальности, а конкурсы в колледжи не уступают конкурсам в хорошие вузы.
Горячие новости
