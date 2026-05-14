«Ничего не понял»: Онищенко рассказал о попытке сдать ЕГЭ
В России уже нет учителей, которые могут нормально принимать традиционный экзамен, от ЕГЭ никуда не деться, заявил НСН Геннадий Онищенко.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН признался, что не смог бы сдать ЕГЭ.
«Экзамен – это всегда стресс, но раньше мы сдавали по-человечески, был знакомый наш учитель. Мы писали сочинения, изложения, примеры решали, а теперь в ЕГЭ «крестики-нолики». Я попытался сдать ЕГЭ, меня попросил министр просвещения. Был такой эксперимент, я зашел туда, сел… Мне дали листок, я там ничего не понял. Это мне отдаленно напомнило период, когда я сдавал экзамен на права. Там был вопрос и варианты ответа, якобы угадай ответ. Это просто ворчание мое, но куда денешься. Уже даже учителей нет, которые могут нормально принимать экзамен обычный, они уже на пенсию ушли», - рассказал он.
Школьникам перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно сбросить напряжение с помощью физических упражнений, а во время самого экзамена нужно стараться не заражаться чужим волнением, рассказал Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
