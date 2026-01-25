Минпросвещения хочет заблокировать сайты с готовыми домашними заданиями
Минпросвещения России подготовило проект закона, запрещающий распространение готовых школьных домашних заданий, ответов на тесты ЕГЭ и ОГЭ, а также решений к заданиям всероссийской олимпиады школьников, сообщает ТАСС.
Как ожидается, Роскомнадзор будет блокировать сайты с данными материалами. Инициатива должна повысить мотивацию школьников к самостоятельной работе. При этом в Минпросвещения отметили, что полный запрет любых вспомогательных материалов не планируется.
Ранее стало известно о повышении минимальных баллов ЕГЭ для приема в вузы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru