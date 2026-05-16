Минпросвещения усилит контроль за проведением олимпиады школьников

Минпросвещения усилит контроль за проведением всероссийской олимпиады школьников по аналогии с Единым государственным экзаменом. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

Очередной цикл всероссийской олимпиады школьников 2025-2026 учебного года завершился в мае.

«В текущем учебном году в двух субъектах... запущен пилотный проект, заключающийся в усилении контроля за обеспечением академической честности, как при ЕГЭ, с печатью заданий и сканированием работ участников непосредственно в аудиториях, где участники выполняют олимпиадные задания», - рассказал министр.

Кравцов добавил, что в РФ постоянно совершенствуют механизмы проведения этапов состязания. По словам министра, на олимпиаде колоссальная конкуренция, так, по русскому языку до финала доходит один участник школьного этапа из 6525, по математике – один из 6348.

Ранее Минпросвещения подготовило проект закона, запрещающий распространение готовых решений к заданиям всероссийской олимпиады школьников и ответов на тесты ЕГЭ и ОГЭ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

