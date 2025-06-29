Эксперт оценил подготовку специалистов по кибербезопасности в России

Гендиректор Zecurion Алексей Раевский в эфире НСН рассказал, что у сборной РФ на первой олимпиаде ICO в Сингапуре была серьезная подготовка, в том числе от «Сбера», которой, возможно, не было у игроков других стран. 

В России серьезные специалисты по кибербезопасности, однако успех российских школьников на международных турнирах еще не говорит о подготовке лучших кадров. Об этом в беседе с НСН заявил гендиректор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

«Профилактика деменции»: В киберспорте указали на полезные свойства видеоигр

Ранее российская сборная завоевала восемь медалей на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) в Сингапуре. Команда старшеклассников из РФ, подготовленная экспертами Центрального университета и «Лабораторией Касперского», соревновалась с соперниками из 26 стран, передает РИА Новости.

По количеству золота в состязании россиян обошли только участники из Сингапура, которые получили девять медалей. Раевский подтвердил, что российские специалисты в этой отрасли, действительно, занимают лидирующие позиции, однако, по его словам, по результатам этой олимпиады невозможно судить о подготовке кадров.

«Пассионарии и прагматики»: В отрасли рассказали, кто идет в киберспорт

«В плане кибербезопсности Китай, Россия и США традиционно считаются наиболее развитыми странами. Это и по "наступательным операциям", и по "оборонительным". Но я бы не стал говорить, что успех россиян на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности — это 100% показатель того, что у нас готовят лучшие кадры в этой отрасли. Я бы к этому относился просто, как к занятию для детей, к помощи им в профориентации. Это не показатель продвинутости государства или общества в плане кибербезопасности. Это показатель того, что у нас много внимания уделяется работе с детьми, помощи им в освоении полезных для жизни навыков», - сказал он.

При этом эксперт по кибербезопасности заметил, что у россиян на олимпиаде в Сингапуре была серьезная подготовка.

Российская команда Team Spirit выиграла турнир PGL по Counter-Strike 2

«Насколько я слышал, их подготовкой занимались "Сбер" и "Лаборатория Касперского". То есть на это были потрачены серьезные ресурсы. Но непонятно, кто участвовал от других стран. Может быть в другой стране, где тоже хорошие специалисты, не было такого спонсора, и просто другое отношение в обществе к таким олимпиадам. Они просто не смогли подготовиться и отобраться. Например, тот же Сингапур. Не считается, что он в лидерах по кибербезопасности, а тем не менее они заняли первое место», - заключил собеседник НСН.

Ранее известный киберспортсмен Ярослав Кузнецов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержал введение стандарта для спортивной подготовки киберспортсменов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ДетиСингапурОлимпиадаРоссияКибербезопасность

Горячие новости

Все новости

партнеры