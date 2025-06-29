Эксперт оценил подготовку специалистов по кибербезопасности в России

«В плане кибербезопсности Китай, Россия и США традиционно считаются наиболее развитыми странами. Это и по "наступательным операциям", и по "оборонительным". Но я бы не стал говорить, что успех россиян на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности — это 100% показатель того, что у нас готовят лучшие кадры в этой отрасли. Я бы к этому относился просто, как к занятию для детей, к помощи им в профориентации. Это не показатель продвинутости государства или общества в плане кибербезопасности. Это показатель того, что у нас много внимания уделяется работе с детьми, помощи им в освоении полезных для жизни навыков», - сказал он.

При этом эксперт по кибербезопасности заметил, что у россиян на олимпиаде в Сингапуре была серьезная подготовка.