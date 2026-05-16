Трамп заявил о ликвидации одного из главарей ИГ
Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации в Африке второго человека в глобальном командовании «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) Абу Билала аль-Минуки. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.
По словам главы Белого дома, минувшей ночью по его указанию военные США и Нигерии выполнили тщательно спланированную и очень сложную миссию по устранению «самого активного террориста в мире».
«Аль-Минуки, второй по значимости командир ИГ в мире, думал, что сможет спрятаться в Африке, но он и не подозревал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе его действий», - указал Трамп.
Ранее в Турции задержали боевика ИГ, который готовил теракты.
