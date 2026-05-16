Инфекционист перечислила природные очаги хантавируса в России
Ряд регионов России, в том числе Дальний Восток и европейская часть страны, являются природными очагами хантавируса. Об этом рассказала врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева в беседе с ТАСС.
По ее словам, основные природные очаги инфекции в стране - Приморский край, Дальний Восток, европейская часть, Краснодарский край, Урал, Западная Сибирь.
Как отметила Ермолаева, вспышка хантавируса на круизном судне и случаи завоза инфекции в Таиланд из Южной Америки доказывают, что такие вирусы циркулируют по всему миру. Население может столкнуться с разными серотипами.
Эксперт указала, что хантавирусная инфекция - это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, заболевание существует в определенных ландшафтах с инфицированными грызунами.
Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рекомендовал россиянам не ездить в Аргентину и Индию из-за хантавируса и холеры.
