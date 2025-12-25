Российские школьники за год завоевали 115 медалей на 20 олимпиадах

Школьники из России завоевали в 2025 году 115 медалей на 20 международных олимпиадах. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает аппарат зампреда правительства.

«Ребята показали высокие результаты в дисциплинах, значимых для достижения технологического лидерства», - подчеркнул Чернышенко.

Школьники выступали на основных и промежуточных международных предметных олимпиадах. Ребята превзошли прошлогодний результат по числу медалей.

В уходящем году команды из РФ приняли участие в восьми основных состязаниях по общеобразовательным предметам, по итогам которых школьники завоевали 44 медали. Параллельно с подготовкой к основным турнирам россияне поучаствовали в 12 тренировочных олимпиадах, где получили 71 медаль.

Ранее сборная России победила на 22-й международной естественно-научной олимпиаде юниоров, пишет 360.ru.

