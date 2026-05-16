Над российскими регионами сбили 138 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России почти 140 беспилотников ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.

«В период с 20:00 мск 15 мая текущего года до 07:00 мск 16 мая... перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов», - сообщило ведомство.

Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. Кроме того, БПЛА были ликвидированы над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, водами Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников, летевших на столицу.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
