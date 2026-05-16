В Набережных Челнах загорелась полимерная продукция на площади 6 тысяч «квадратов»
16 мая 202606:57
Юлия Савченко
Пожар возник на территории производственной площадки в Набережных Челнах, загорелась полимерная продукция. Об этом сообщил канал «Набережные Челны. Официально» на платформе «Макс».
«Происходит горение полимерной продукции на открытой площадке. Площадь пожара составляет более 6 000 кв. м», - указано в сообщении.
Огонь ликвидируют силы МЧС. Погибших или пострадавших в ходе ЧП нет.
Ранее в Москве произошел пожар на территории Измайловского Кремля на площади 3 тысячи «квадратов», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
