В Набережных Челнах загорелась полимерная продукция на площади 6 тысяч «квадратов»

Пожар возник на территории производственной площадки в Набережных Челнах, загорелась полимерная продукция. Об этом сообщил канал «Набережные Челны. Официально» на платформе «Макс».

«Происходит горение полимерной продукции на открытой площадке. Площадь пожара составляет более 6 000 кв. м», - указано в сообщении.

Огонь ликвидируют силы МЧС. Погибших или пострадавших в ходе ЧП нет.

Ранее в Москве произошел пожар на территории Измайловского Кремля на площади 3 тысячи «квадратов», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
