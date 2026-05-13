«По нашему законодательству каждый регион сам определяет, какие в данном случае будут выплаты для учителей. С точки зрения идеи справедливости и равенства, это вызывает много вопросов. Стобалльник – это не обязательно результат работы только одного учителя. Человек может прийти к учителю в десятом классе уже обученный другим учителем, а в 11 классе радостно сдаст экзамен на 100 баллов. Кто в этом, условно говоря, виноват? Вклад какого учителя больше? У ребенка есть родители, они очень много закладывают в ребенка, развивают его память и так далее. Также ребенок занимается с репетитором, такое очень часто бывает в крупных городах. Поэтому нельзя говорить, что учитель, получивший стобалльника, – это супергерой. Сдача ЕГЭ – это уже не столько знания, сколько умение выполнять стандартизированные задания», - объяснил он.

По его словам, эта концепция в корне неверная, так как поощряет соперничество.

«Плюс это в целом принципиально неверная политика. Вместо того чтобы «продавать» нормальную зарплату всем учителям, чтобы пытаться повысить общий уровень образования, мы поощряем людей, которые добиваются каких-то «выдающихся» успехов. Мы просто настраиваем детей и учителей на соревнование, на конкурс, на соперничество. Как будут относиться к этому учителю другие учителя, у которых не получилось подготовить стобалльника, не попалось им такого ребенка? Они будут его считать героем или будут считать это несправедливым? Это очень сомнительная инициатива», - подытожил собеседник НСН.

Даже существенная доплата вряд ли будет мотивировать учителей, отработавших учебный год на две ставки, работать на ЕГЭ, однако это вопрос договоренностей, заявил в беседе с НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

