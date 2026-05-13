Кто супергерой? Выплаты школьным учителям за стобалльников по ЕГЭ назвали нечестными
Всеволод Луховицкий заявил НСН, что сдача ЕГЭ – это уже не столько знания, сколько умение выполнять стандартизированные задания, в этом процессе сложно оценить вклад конкретного учителя.
Учителям не должны платить большие суммы за стобалльников по ЕГЭ, так как сложно определить, чья в этом заслуга, рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН.
Выпускники из Подмосковья, сдавшие на 100 баллов ЕГЭ сразу по двум и более предметам, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, рассказал РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Кроме этого, педагогам, подготовившим двух и более выпускников, набравших максимальное число баллов по ЕГЭ, выплачивается 150 тысяч рублей. Луховицкий не поддержал выплату учителям в этом случае.
«По нашему законодательству каждый регион сам определяет, какие в данном случае будут выплаты для учителей. С точки зрения идеи справедливости и равенства, это вызывает много вопросов. Стобалльник – это не обязательно результат работы только одного учителя. Человек может прийти к учителю в десятом классе уже обученный другим учителем, а в 11 классе радостно сдаст экзамен на 100 баллов. Кто в этом, условно говоря, виноват? Вклад какого учителя больше? У ребенка есть родители, они очень много закладывают в ребенка, развивают его память и так далее. Также ребенок занимается с репетитором, такое очень часто бывает в крупных городах. Поэтому нельзя говорить, что учитель, получивший стобалльника, – это супергерой. Сдача ЕГЭ – это уже не столько знания, сколько умение выполнять стандартизированные задания», - объяснил он.
По его словам, эта концепция в корне неверная, так как поощряет соперничество.
«Плюс это в целом принципиально неверная политика. Вместо того чтобы «продавать» нормальную зарплату всем учителям, чтобы пытаться повысить общий уровень образования, мы поощряем людей, которые добиваются каких-то «выдающихся» успехов. Мы просто настраиваем детей и учителей на соревнование, на конкурс, на соперничество. Как будут относиться к этому учителю другие учителя, у которых не получилось подготовить стобалльника, не попалось им такого ребенка? Они будут его считать героем или будут считать это несправедливым? Это очень сомнительная инициатива», - подытожил собеседник НСН.
Даже существенная доплата вряд ли будет мотивировать учителей, отработавших учебный год на две ставки, работать на ЕГЭ, однако это вопрос договоренностей, заявил в беседе с НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Горячие новости
- Закупка новой сельхозтехники в России снизилась в 2-3 раза
- Никаких блокбастеров: Как погода и репертуар подвели кинотеатры в майские праздники
- Госдума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян
- Кто супергерой? Выплаты школьным учителям за стобалльников по ЕГЭ назвали нечестными
- Зерновой союз назвал риски слишком поздней посевной кампании 2026 года
- Песков рассказал об обмене информацией между Россией и Украиной
- Песков назвал условие для перехода к полноформатным переговорам с Украиной
- В концу сезона Россия перегонит объемы поставок зерна 2025 года
- Из-за блокады Ормузского пролива страны увеличивают закупки зерна
- Обесценятся сами: Делягин объяснил, почему вклады россиян не заморозят