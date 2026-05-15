«Шахматы – вещь замечательная. Они действительно развивают логическое мышление и так далее. Мы это применяем уже в детском саду, в начальной школе и далее. Однако делаем это за счет дополнительного образования. Ибо нельзя экстенсивно, бесконечно расширять контент образования. Возникает вопрос, а за счет чего? Потому что голова ребенка не котел, куда можно ногами впихивать любую информацию. Поэтому я за шахматы, но вводить дополнительный предмет - это не профессионально. Это развитие вширь, а не вглубь. Одни дети, скажем, увлекаются шахматами, а другие - информационными технологиями, третьи - испытывают огромное удовольствие от занятий биологией. Они должны иметь право выбирать то, что им по душе», - подчеркнул собеседник НСН.

Он также рассказал, как в московском Центре образования №109 («Школе Ямбурга») решается вопрос с наставниками по шахматам.

«Занятия по шахматам и шашкам у нас ведут подготовленные родители - гроссмейстеры, мастера спорта и так далее. Это их добровольный вклад в воспитание их же собственных детей. Вот и все. То есть не учителя, а родители», - заключил Евгений Ямбург.

Армения стала первой страной в мире, сделавшей шахматы обязательным школьным предметом (со 2 по 4 классы) с 2011 года. В качестве обязательной дисциплины или части учебной программы шахматы также преподаются в школах ряда стран, в том числе, Испании, Мексики, Польши, Турции, Венгрии.