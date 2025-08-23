В РФ с 1 сентября введут новые учебники по истории для 5—7-х классов

«ПЕРЕДЕЛАЛИ» ИСТОРИЮ

С 1 сентября 2025 года в школах России для учеников 5—7-х классов введут новые учебники по истории. Ответственный секретарь гослинейки учебников Владислав Кононов уточнил, что переход определен за два года, и в 2026-м по новым учебникам будут также учиться 8—9-е классы. Он рассказал, что все пособия уже включены в Федеральный перечень учебников, поэтому при желании школа и конкретный регион могут перейти на всю линейку уже в новом учебном году.

С 1 сентября 2023 года в образовательном процессе используют новые учебники по истории для 10—11-х классов. Их авторами выступили помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.