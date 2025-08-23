В РФ с 1 сентября введут новые учебники по истории для 5—7-х классов
При этом в следующем году изменения коснутся учеников 8—9-х классов.
С грядущего нового учебного года в российских школах для учащихся 5—7-х классов введут измененные учебники по истории. По словам авторов, в новых пособиях изменились оценки исторических событий, например, правления Павла I и восстания декабристов. Кроме того, в России также предлагали изменить обложку учебников по истории для 11-х классов.
«ПЕРЕДЕЛАЛИ» ИСТОРИЮ
С 1 сентября 2025 года в школах России для учеников 5—7-х классов введут новые учебники по истории. Ответственный секретарь гослинейки учебников Владислав Кононов уточнил, что переход определен за два года, и в 2026-м по новым учебникам будут также учиться 8—9-е классы. Он рассказал, что все пособия уже включены в Федеральный перечень учебников, поэтому при желании школа и конкретный регион могут перейти на всю линейку уже в новом учебном году.
С 1 сентября 2023 года в образовательном процессе используют новые учебники по истории для 10—11-х классов. Их авторами выступили помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
В августе 2024 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов представил новую линейку единых госучебников по истории для 5—9-х классов и колледжей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, в конце мая он объявил, что в России в течение трех лет подготовят единые учебники в школы по всем предметам.
ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ
В новой гослинейке есть небольшие отличия в периодизации предыдущих линеек. Например, изучение российской истории в 6-х классах продолжается, включая эпоху правления Василия III. При этом раньше его переносили в 7-е классы под предлогом механического следования общеевропейской западной периодизации истории, начинающей эпоху Нового времени с Великих географических открытий.
«Впервые в учебник истории Древнего мира для 5-го класса включены стоянки человека на территории России, как и первые государственные образования. Еще одно отличие в периодизации касается 8 и 9 классов. История России в 8-м классе изучается с борьбы за власть еще в конце XVII века, воцарения Петра, включает весь XVIII век и царствование Александра I, вплоть до восстания декабристов в 1825 году. Во Всеобщей истории повествование продолжается до Венского конгресса 1815 года, переустроившего послевоенную Европу», - приводит слова Кононова ТАСС.
По его словам, целью создания измененных учебников была синхронизация мировой и отечественной истории. Поэтому теперь, добавил Кононов, каждый параграф в учебниках с 6-го класса начинается с разделов «Россия» и «Мир» с датами и событиями, происходившими одновременно.
Отмечается, что в новых учебниках по истории также есть специальный раздел «Учителю и ученику» с верифицированным историческим материалом и новая рубрика «Рекомендуем посетить» со ссылками на сайты российских музеев, передает RT.
В свою очередь научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, участвовавший в написании нового учебника по всеобщей истории, в беседе с НСН рассказал, как изменились пособия.
«Прежние учебники по всеобщей истории были исключительно европоцентричны. Но мы ничего не убрали из того, что было, а серьезно расширили учебник. Добавлены большие разделы, про Азию, Китай, Индию, другие страны. Появилась информация про Африку, чего вообще почти не было, также про Латинскую Америку. Также мы расширили проблемы Второй мировой войны и сделали другие акценты, синхронизировали это с учебниками по истории России. В целом в учебниках по всеобщей истории много говорится о роли России во всеобщих событиях», - сказал он.
При этом, по словам Чубарьяна, новые учебники истории РФ рассматривают Гражданскую войну в контексте Октябрьской революции, а также предлагают новый взгляд на декабристов и Павла I.
«Существенно изменились оценки. Теперь история революции, которую прежде называли Октябрьской, включает 1917—1922 год, то есть туда вошла и Гражданская война, что очень важно. С моей точки зрения, важно показать, что существующие противоречия и расхождения внутри страны не должны сопровождаться физическим уничтожением противоположной стороны, чтобы люди поняли, что революция несет много жертв. Изменилась оценка Павла I, которого раньше просто считали сумасшедшим. В учебнике дана сбалансированная оценка восстанию декабристов. В советское время писали, что они разбудили народ. После, в 90-х годах, стали говорить, что это террористы. Сейчас в новых учебниках дается разумная оценка — это были честные офицеры, они хотели перемен в России. Я бы сказал, все приведено в состояние современной науки», - уточнил один из авторов новых учебников.
«Современно и адекватно»: Эксперт по стилю поддержал предложение Буцкой о школьной форме от дизайнеров РФ
НОВАЯ ОБЛОЖКА
До этого в России предложили изменить обложки учебников по истории России 11-х классов. Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил, что для обложки нового пособия выбрали изображение стыковки космических кораблей «Союз» и «Аполлон» на фоне Суперкубка по хоккею матча СССР—Канада, так как, по его словам, история показывает, что РФ всегда выступала за сотрудничество, а любые битвы — только в спорте.
При этом член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков считает, что на обложке учебника по истории России для 11-х классов следует изображать основные события ХХ века, например, времен Великой Отечественной войны или распада СССР, и, в первую очередь, рисунок должен быть ориентирован на детей.
«На мой взгляд, обложка учебника по истории не должна быть слишком яркой. Обложка должна показывать, о чем учебник. Важно заинтересовать ученика. Ко всем компонентам оформления учебника нужно подходить очень серьезно. Не только к содержанию написанного, но и к иллюстрациям, обложке. В первую очередь обложка должна быть ориентирована на детей. Нужно заострить внимание на важных событиях ХХ века: на революции, Великой Отечественной войне, послевоенном времени, восстановлении, полете в космос, распаде Советского Союза. Если мы говорим об истории России», - заметил он в разговоре с НСН.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин и заслуженный учитель России Евгений Ямбург в интервью НСН подчеркнули, что включение в учебники по литературе сказок народов России и произведений авторов из разных республик является правильным вектором развития.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Театре им. Пушкина в Москве проходит церемония прощания с режиссером Бутусовым
- ФСБ задержала нового фигуранта дела об убийстве генерала Москалика
- В РФ с 1 сентября введут новые учебники по истории для 5—7-х классов
- Путин рассказал, о чем мечтает
- Страны НАТО поставили Украине оружия на $50 млрд
- Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в ЛНР
- Победитель «Интервидения» получит 30 млн рублей
- В Совбезе ООН 26 августа пройдет срочное заседание по «Северным потокам»
- Грузия сократила экспорт вина в Россию до минимума с 2022 года
- Драги: Иллюзия о весе ЕС в геополитике развеялась
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru