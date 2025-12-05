Песков: Более 96% объёма торговли РФ и Индии осуществляется в нацвалютах
Россия и Индия фактически перевели финансовую основу своего взаимодействия на национальные валюты. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время в национальных валютах осуществляется 96% всех транзакций между странами.
«Мы создаём собственные механизмы платежей и обмена платёжной информацией, не зависящие от... так называемых международных систем, — заключил представитель Кремля.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия и Китай почти полностью ведут расчёты в национальных валютах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Более 96% объёма торговли РФ и Индии осуществляется в нацвалютах
- В Госдуме раскритиковали предложение о минимальной пенсии в 50 тысяч рублей
- Минцифры расширило «белый список» сайтов
- Виноват Хрущев! Вассерман возмутился отсутствием предмета «Логика» в школах
- Выберут ОАЭ: Египет рискует потерять российских туристов из-за дорогих виз
- Адвокат Бенхин: Лурье может получить от Долиной больше, чем отдала за квартиру
- «Это гордость!»: Почему бумажный российский паспорт не исчезнет
- Россия и Индия договорились о продолжении работы над упрощением визового режима
- 17 минут до смерти: Ветеринары «оправдались» за скандал с московским шпицем
- СМИ: Долина предложила поэтапно вернуть покупательнице деньги за квартиру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru