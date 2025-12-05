По его словам, в настоящее время в национальных валютах осуществляется 96% всех транзакций между странами.

«Мы создаём собственные механизмы платежей и обмена платёжной информацией, не зависящие от... так называемых международных систем, — заключил представитель Кремля.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия и Китай почти полностью ведут расчёты в национальных валютах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».