Песков: Более 96% объёма торговли РФ и Индии осуществляется в нацвалютах

Россия и Индия фактически перевели финансовую основу своего взаимодействия на национальные валюты. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин: Задачи ввести единую валюту в БРИКС в настоящее время нет

По его словам, в настоящее время в национальных валютах осуществляется 96% всех транзакций между странами.

«Мы создаём собственные механизмы платежей и обмена платёжной информацией, не зависящие от... так называемых международных систем, — заключил представитель Кремля.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия и Китай почти полностью ведут расчёты в национальных валютах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

