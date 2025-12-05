Минцифры расширило «белый список» сайтов

В частности, в перечень были включены значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта, а также сайты некоторых региональных администраций.

Также в список попали сайты Центробанка РФ, ГАИС «Молодёжь России», платформы «Россия — страна возможностей», всероссийского студенческого проекта «Твой ход».

Кроме того, во время отключения мобильного интернета будут доступны ресурсы охранной системы «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатра Okko, сервиса «Домклик», операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл» и «Эр-Телеком», а также «Известий» и ТАСС.

Ранее в «белый список» были внесены сайты Госдумы и федеральных министерств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

