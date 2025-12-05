Адвокат Бенхин: Лурье может получить от Долиной больше, чем отдала за квартиру

Суд может обязать народную артистку РФ Ларису Долину выплатить покупательнице её квартиры Полине Лурье сумму, превышающую стоимость жилья. Об этом NEWS.ru заявил адвокат Александр Бенхин.

СМИ: Долина предложила поэтапно вернуть покупательнице деньги за квартиру

Комментируя информацию об отказе Лурье от поэтапного возвращения денег, он поддержал это решение. По словам юриста, назначение Верховным судом РФ даты слушания по делу может говорить о том, что «скорее всего, будет принято решение, которое требуется именно защите» покупателя.

Бенхин подчеркнул, что если жильё у певицы не отнимут, то её придётся полностью возместить 112 млн рублей Лурье.

«Уже имея решение суда на руках, можно будет добавлять и пеню, и проценты, и штрафные санкции, если она не вернёт деньги вовремя», — добавил эксперт.

Ранее юрист, федеральный судья в отставке Сергей Пашин заявил «Радиоточке НСН», что при рассмотрении дела по квартире Долиной Верховный суд РФ будет руководствоваться не общественным резонансом, а доводами, представленными в кассационной жалобе.

