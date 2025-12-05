Виноват Хрущев! Вассерман возмутился отсутствием предмета «Логика» в школах
«Логика» должна быть обязательным предметом в школах, а не факультативом, заявил НСН Анатолий Вассерман.
В российские школы необходимо вернуть предмет «Логика», так как он облегчает изучение других дисциплин, заявил НСН депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.
В школьный курс нужно включить предмет «Логика», заявил общественный деятель Марк Давыдов в Госдуме. По его словам, предмет, который изучался в школах и в дореволюционной России, и в СССР, необходимо вернуть, так как с его помощью развивается критическое мышление. Вассерман полностью поддержал эту идею.
«Учитывая, что изучение «Логики» в школе было отменено при Никите Хрущеве, оно действительно необходимо. Хрущев всегда безошибочно выбирал наихудший вариант, потому хотел достичь всего, сразу и любой ценой. Отмена «Логики» подразумевала получение больше времени на другие дисциплины. Но при этом именно «Логика» облегчает изучение любой конкретной дисциплины. По личному опыту могу сказать, что владение логикой позволяет лучше понимать все и всех, с кем сталкиваешься. Если логикой владеешь слабо, тогда испытываешь на каждом шагу проблемы. Это должен быть обязательный предмет, а не факультатив. Так раньше и было в школах. Учебники по «Логике» у нас есть, они вполне актуальны. Это один из важнейших предметов для школьников», - рассказал он.
Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, согласно которому выпускники девятых классов, которые не сдали Государственную итоговую аттестацию (ГИА), смогут получить бесплатное профессиональное образование.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минцифры расширило «белый список» сайтов
- Виноват Хрущев! Вассерман возмутился отсутствием предмета «Логика» в школах
- Выберут ОАЭ: Египет рискует потерять российских туристов из-за дорогих виз
- Адвокат Бенхин: Лурье может получить от Долиной больше, чем отдала за квартиру
- «Это гордость!»: Почему бумажный российский паспорт не исчезнет
- Россия и Индия договорились о продолжении работы над упрощением визового режима
- 17 минут до смерти: Ветеринары «оправдались» за скандал с московским шпицем
- СМИ: Долина предложила поэтапно вернуть покупательнице деньги за квартиру
- Путин и Моди приняли совместное заявление по итогам переговоров
- США захотели усилить военное присутствие в Тихоокеанском регионе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru