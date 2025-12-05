«Учитывая, что изучение «Логики» в школе было отменено при Никите Хрущеве, оно действительно необходимо. Хрущев всегда безошибочно выбирал наихудший вариант, потому хотел достичь всего, сразу и любой ценой. Отмена «Логики» подразумевала получение больше времени на другие дисциплины. Но при этом именно «Логика» облегчает изучение любой конкретной дисциплины. По личному опыту могу сказать, что владение логикой позволяет лучше понимать все и всех, с кем сталкиваешься. Если логикой владеешь слабо, тогда испытываешь на каждом шагу проблемы. Это должен быть обязательный предмет, а не факультатив. Так раньше и было в школах. Учебники по «Логике» у нас есть, они вполне актуальны. Это один из важнейших предметов для школьников», - рассказал он.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, согласно которому выпускники девятых классов, которые не сдали Государственную итоговую аттестацию (ГИА), смогут получить бесплатное профессиональное образование.

