Путин: Новый канал RT India поможет Индии лучше узнать Россию

Канал RT India поможет Индии лучше узнать Россию. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Посвященная запуску RT рекламная кампания стартовала в Индии

По его словам, благодаря каналу индийская аудитория будет получать «объективную информацию о том, что происходит в нашей стране».

Отмечатеся, что запуск вещания телеканала RT India запланирован на 5 декабря.

Ранее Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров в Нью-Дели приняли совместное заявление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

