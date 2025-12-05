Путин: Новый канал RT India поможет Индии лучше узнать Россию

По его словам, благодаря каналу индийская аудитория будет получать «объективную информацию о том, что происходит в нашей стране».

Отмечатеся, что запуск вещания телеканала RT India запланирован на 5 декабря.

Ранее Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров в Нью-Дели приняли совместное заявление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

