Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы
Президент России Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы ЕГЭ по истории был обязательным для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.
Такое предложение было высказано на встрече Путина с авторами и редакторами нового учебника по истории.
«Хорошо», - сказал Путин, добавив, что сдавал историю в качестве вступительного экзамена при поступлении в университет.
В 1970 году Владимир Путин поступил на юридический факультет ЛГУ, который окончил в 1975 году. В конце 70-х – начале 80-х годов Путин окончил московскую Высшую школу КГБ №1.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru