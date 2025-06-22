Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы

Такое предложение было высказано на встрече Путина с авторами и редакторами нового учебника по истории.

«Хорошо», - сказал Путин, добавив, что сдавал историю в качестве вступительного экзамена при поступлении в университет.

В 1970 году Владимир Путин поступил на юридический факультет ЛГУ, который окончил в 1975 году. В конце 70-х – начале 80-х годов Путин окончил московскую Высшую школу КГБ №1.

