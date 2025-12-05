Выберут ОАЭ: Египет рискует потерять российских туристов из-за дорогих виз
Турки, например, доигрались с повышением цен настолько, что туристы от них ушли на Мальдивы, заявил НСН Воскан Арзуманов.
Египет рискует потерять часть российских туристов из-за дорогих виз, это будет существенно для тех, кто предпочитал недорогой отдых в отелях двух-трех звезд, заявил НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал закон, согласно которому стоимость визы в Египет может повыситься с $25 до $45. На сегодня стоимость визы при въезде через аэропорты Каира и Хургады остается прежней - $25, а через Шарм-эль-Шейх - бесплатной на срок до 15 дней. Арзуманов удивился такому решению.
«Туристы, конечно, это заметят, им это будет неприятно. Лучше бы Египет отменил эту систему по примеру Турции или ОАЭ. Все дружественные страны наоборот от этих виз отказываются, чтобы российские туристы прилетали. Решение Египта мы не понимаем. Саудовская Аравия недавно отменила визы, а у них она стоила 100 долларов. Возможно, Египет хочет вложить эти деньги в инфраструктуру. Египет – это очень массовое направление, которое занимало раньше 40% зимнего российского рынка. Сейчас все равно Египет – это продукт достаточно уникальный и востребованный», - отметил он.
По его словам, сегодня ОАЭ составили Египту конкуренцию, там тоже можно найти недорогие отели.
«Возможно, для туриста, который предпочитал недорогой отдых в отелях двух-трех звезд, это будет существенно. Сейчас в Египет можно слетать за 70 тысяч рублей на двоих в дешевый отель, особенно если брать не заранее, а горящими турами. Есть же и в ОАЭ дешевые отели, турист будет выбирать. Турки, например, доигрались с повышением цен настолько, что туристы ушли на Мальдивы. То же самое будет и с Египтом. Сейчас Египет конкурируют с ОАЭ», - рассказал он.
Организованных туров в Европу российскими туроператорами практически не существует сегодня из-за визовых ограничений, заявил НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Виноват Хрущев! Вассерман возмутился отсутствием предмета «Логика» в школах
- Выберут ОАЭ: Египет рискует потерять российских туристов из-за дорогих виз
- «Это гордость!»: Почему бумажный российский паспорт не исчезнет
- Россия и Индия договорились о продолжении работы над упрощением визового режима
- 17 минут до смерти: Ветеринары «оправдались» за скандал с московским шпицем
- СМИ: Долина предложила поэтапно вернуть покупательнице деньги за квартиру
- Путин и Моди приняли совместное заявление по итогам переговоров
- США захотели усилить военное присутствие в Тихоокеанском регионе
- Путин: Россия помогает в модернизации индийской армии
- Кинотеатры объяснили «трагичный» отток зрителей жанровым однообразием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru