«Туристы, конечно, это заметят, им это будет неприятно. Лучше бы Египет отменил эту систему по примеру Турции или ОАЭ. Все дружественные страны наоборот от этих виз отказываются, чтобы российские туристы прилетали. Решение Египта мы не понимаем. Саудовская Аравия недавно отменила визы, а у них она стоила 100 долларов. Возможно, Египет хочет вложить эти деньги в инфраструктуру. Египет – это очень массовое направление, которое занимало раньше 40% зимнего российского рынка. Сейчас все равно Египет – это продукт достаточно уникальный и востребованный», - отметил он.

По его словам, сегодня ОАЭ составили Египту конкуренцию, там тоже можно найти недорогие отели.

«Возможно, для туриста, который предпочитал недорогой отдых в отелях двух-трех звезд, это будет существенно. Сейчас в Египет можно слетать за 70 тысяч рублей на двоих в дешевый отель, особенно если брать не заранее, а горящими турами. Есть же и в ОАЭ дешевые отели, турист будет выбирать. Турки, например, доигрались с повышением цен настолько, что туристы ушли на Мальдивы. То же самое будет и с Египтом. Сейчас Египет конкурируют с ОАЭ», - рассказал он.

Организованных туров в Европу российскими туроператорами практически не существует сегодня из-за визовых ограничений, заявил НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

