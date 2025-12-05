В Госдуме раскритиковали предложение о минимальной пенсии в 50 тысяч рублей
Предложение установить минимальный размер пенсии в 50 тысяч рублей - это обычный популизм. Об этом NEWS.ru заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева («Единая Россия»).
С идеей установить минимальную пенсию в размере 50 тысяч рублей выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия», пишет RT.
По словам Цунаевой, эта идея не имеет финансового обоснования и нарушает бюджетное законодательство.
«Любое решение, касающееся увеличения средств за счет бюджета, должно быть просчитано и обеспечено... Очень многие законопроекты о повышении пенсий нарушают статью 83 Бюджетного кодекса», - отметила она.
Цунаева добавила, что подобные инициативы часто появляются в преддверии избирательных кампаний.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году превысит 14 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Более 96% объёма торговли РФ и Индии осуществляется в нацвалютах
- В Госдуме раскритиковали предложение о минимальной пенсии в 50 тысяч рублей
- Минцифры расширило «белый список» сайтов
- Виноват Хрущев! Вассерман возмутился отсутствием предмета «Логика» в школах
- Выберут ОАЭ: Египет рискует потерять российских туристов из-за дорогих виз
- Адвокат Бенхин: Лурье может получить от Долиной больше, чем отдала за квартиру
- «Это гордость!»: Почему бумажный российский паспорт не исчезнет
- Россия и Индия договорились о продолжении работы над упрощением визового режима
- 17 минут до смерти: Ветеринары «оправдались» за скандал с московским шпицем
- СМИ: Долина предложила поэтапно вернуть покупательнице деньги за квартиру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru