В Госдуме раскритиковали предложение о минимальной пенсии в 50 тысяч рублей

С идеей установить минимальную пенсию в размере 50 тысяч рублей выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия», пишет RT.

По словам Цунаевой, эта идея не имеет финансового обоснования и нарушает бюджетное законодательство.

«Любое решение, касающееся увеличения средств за счет бюджета, должно быть просчитано и обеспечено... Очень многие законопроекты о повышении пенсий нарушают статью 83 Бюджетного кодекса», - отметила она.

Цунаева добавила, что подобные инициативы часто появляются в преддверии избирательных кампаний.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году превысит 14 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

