Если пытаться устанавливать какие-то ограничения для детей, они будут искать пути, как обойти этот запрет, заявила в беседе с НСН детский психолог Варвара Кокурина.

Всего 36% россиян считают, что в России должна быть единая форма для всех учебных заведений среднего образования. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. При этом каждый пятый поддерживает идею индивидуальной формы для каждой школы. Один из трех выступает против формы вообще. Каждый девятый затруднился с ответом (11%).