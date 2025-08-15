«Волосы выкрасят»: Психолог предостерегла от введения единой формы для школьников
Варвара Кокурина в беседе с НСН объяснила, почему возврат к единой школьной форме не имеет смысла.
Если пытаться устанавливать какие-то ограничения для детей, они будут искать пути, как обойти этот запрет, заявила в беседе с НСН детский психолог Варвара Кокурина.
Всего 36% россиян считают, что в России должна быть единая форма для всех учебных заведений среднего образования. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. При этом каждый пятый поддерживает идею индивидуальной формы для каждой школы. Один из трех выступает против формы вообще. Каждый девятый затруднился с ответом (11%).
Кокурина подчеркнула, что форма одежды никак не влияет на успеваемость школьников.
«Форма одежды никак не влияет на интеллект, успеваемость и на все остальное. Мне кажется, возврат к прошлому ничем не оправдан. Если форму вводят с тем, чтобы скрыть расслоение в обществе, то более богатые всё равно найдут способ, как подчеркнуть свой статус. Это может быть дорогой смартфон, обувь или портфель», - отметила специалист.
Она также выступила против введения в школах дресс-кода.
«Какой-то дресс-код в школе не нужен. Должны быть общие для всех правила приличия. Никто не должен знать цвет твоего нижнего белья, никто не должен видеть твой живот, а также запрещено декольте. В целом, если пытаться устанавливать какие-то ограничения для детей, они будут искать пути, как обойти этот запрет. Любой человек хочет самовыражаться. Он все равно найдет способ, как это сделать. Если будет одинаковая форма, тогда волосы выкрасят в разный цвет», - пояснила психолог.
Ранее в Роскачестве дали советы по выбору школьной формы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
