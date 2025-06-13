Профессор Продеус исключил возможность ухудшения зрения из-за гаджетов в школах
Педиатр Андрей Продеус в эфире НСН объяснил, что чтение обычного учебника дает возможность лучше запомнить материал, чем использование учениками электронного носителя.
В России нет определенных норм для использования электронных носителей в школах, при этом их частое применение может привести к синдрому сухого глаза, но зрение от гаджетов не ухудшается. Об этом в беседе с НСН заявил педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус.
Ранее первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что переход на электронные учебники в российских школах недопустим, и обучение по традиционным книгам продолжится. По его словам, в общеобразовательных учреждениях цифровые устройства применяются только как дополнительные. При этом Продеус отметил, что не существует специального закона, который бы регламентировал использование электронных устройств в школах РФ.
«Официальных документов, которые регламентируют цифровые устройства в школах, не существует. Что они должны быть с такой-то частотой строки, столько времени могут быть использованы — напрямую таких медицинских инструкций нет. Считается, были проведены исследования, что чтение обычного учебника, по сравнению с цифровым, дает возможность лучшего запоминания и более эффективной работы с материалом. Но это не закон, а просто рекомендации», - сказал он.
По словам специалиста, частое использование гаджетов может привести к возникновению у человека синдрома сухого глаза, в связи с чем растет вероятность появления инфекций.
«Когда мы смотрим на экран гаджета, мы автоматически мигаем в четыре раза реже, чем не смотря на электронный носитель. Это приводит к тому, что роговица глаза сохнет, поскольку, когда мы мигаем, слезная жидкость покрывает ее защитным слоем. Без гаджетов мы в среднем мигаем 12-16 раз в минуту. Поэтому, когда мы смотрим в гаджет, синдром сухого глаза становится более вероятным. Роговица становится более уязвимой. Появляется большая вероятность появления инфекций, конъюнктивита», - добавил профессор.
При этом педиатр рассказал, что использование гаджетов не может ухудшить зрение человека.
«Необходимо чередовать обращение с гаджетами и визуальную нагрузку. Когда вы читаете книгу, зрение фокусируется примерно так же, как на гаджет, но считается, что адаптация происходит в большей степени, и хрусталик глаза активнее может реагировать, например, на движение книги. Когда перед человеком статичный экран монитора и ничего не происходит, то мышца глаза прибывает в одном спазмированном состоянии. Но, между прочим, гаджеты, вопреки многим мнениям, не ухудшают зрение. Это очередной миф. По сути дела, миопия (близорукость – прим. НСН) или наоборот дальнозоркость — это генетически предопределенная структура и размер глазного яблока», - объяснил Продеус.
Между тем, он также сообщил, что ношение тяжелых ранцев с большим количеством учебников не влияет на осанку учеников.
«Большая часть учебников находится в классах. Дети не носят их с собой. Существуют нормативы и рекомендации о том, какой должен быть ранец, сколько следует переносить детям. Изменения осанки происходит не из-за учебников. Более того, серьезные сколиозы (искривление позвоночника – прим. НСН) — это, скорее, генетическая проблема, чем то, что дети носят ранцы. Человек может неправильно сидеть или носить пакет в 500 г, если нет мышечного каркаса. Это прямые мышцы спины и живота, которые укрепляют мышечную систему. В этом случае, сколько бы не весил ранец, осанка все равно будет нарушаться, и человек будет сутулиться», - заключил собеседник НСН.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что школьники в РФ перегружены, а некоторые учителя используют домашние задания, чтобы не объяснять темы самостоятельно, поэтому ограничение «домашки» является хорошей инициативой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Армении задержали экс-премьера Овика Абрамяна
- Кабмин утвердил план по реализации культурной политики в 2025–2027 годах
- Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Израиля
- Армия РФ освободила три населенных пункта в Сумской области и ДНР
- СБУ заочно предъявила обвинения Тимати
- СМИ: Госдеп создал группу по эвакуации граждан США с Ближнего Востока
- В Саратове грузовик врезался в дом, водитель погиб
- Кремль осудил эскалацию напряженности между Израилем и Ираном
- ЦАХАЛ нанесла ущерб иранскому ядерному объекту в Натанзе
- Два человека погибли при обстреле Макеевки из HIMARS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru