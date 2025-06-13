Профессор Продеус исключил возможность ухудшения зрения из-за гаджетов в школах

В России нет определенных норм для использования электронных носителей в школах, при этом их частое применение может привести к синдрому сухого глаза, но зрение от гаджетов не ухудшается. Об этом в беседе с НСН заявил педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус.

Ранее первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что переход на электронные учебники в российских школах недопустим, и обучение по традиционным книгам продолжится. По его словам, в общеобразовательных учреждениях цифровые устройства применяются только как дополнительные. При этом Продеус отметил, что не существует специального закона, который бы регламентировал использование электронных устройств в школах РФ.