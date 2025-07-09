Учителя назвали «нервотрепкой» нормы Минпросвещения по контрольным
Желание уменьшить нагрузку на школьников приведет к еще большей перегруженности учителей, заявил НСН член профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков.
Норма по контрольным в школах увеличит бюрократическую нагрузку на учителей, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Минпросвещения с нового учебного года вводит единые правила для контрольных и проверочных работ по продолжительности. Теперь контрольные должны занимать не больше одного-двух уроков, практическая работа - максимум один урок, а проверочные - не более 10% от времени на предмет. Казаков рассказал о последствиях такого решения.
«Сейчас очень сильно перегружен образовательный процесс, перегружены учителя и дети. И вот таким образом пытаются якобы что-то отрегулировать. Но у меня очень большие сомнения, что это поможет. Потому что кто это будет исполнять? Это лишние бюрократические процедуры, нервотрепка для завучей, учителей. Будут, скорее всего, требовать какой-то отчетности по исполнению. Кроме как дополнительной нагрузки, а не наоборот разгрузки, это не создаст. Для учебного процесса нужно в первую очередь заниматься улучшением условий труда. Тогда и с контрольными будет все в порядке, учителя будут готовиться лучше к урокам и проверочным работам», - считает Казаков.
Член профсоюза учителей отметил, что все предметы имеют свои нюансы, поэтому формально придерживаться норм Минпросвещения вряд ли получится. А их нарушение может приводить, например, к конфликтам с родителями учеников.
«Это создаст определенные трудности, потому что предметы по-разному преподаются, есть свои нюансы. Это будет также транслироваться в общество, родителям, которые будут цепляться за какие-то формальности. Это дополнительно приведет к конфликтным ситуациям. Новая мера только создает сложности для учителей, а учеников особо не разгрузит. Учителя работают на две-три ставки. Естественно, бывают случаи, когда получаются непродуманные всякие проверочные работы, но не из-за того, что учителя плохие, а из-за их большого перегруза», - полагает Казаков.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН заявил, что ЕГЭ – это примитивный экзамен для специалиста, поэтому попытка обязать учителей сдавать этот экзамен унизительна.
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