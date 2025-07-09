Норма по контрольным в школах увеличит бюрократическую нагрузку на учителей, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Минпросвещения с нового учебного года вводит единые правила для контрольных и проверочных работ по продолжительности. Теперь контрольные должны занимать не больше одного-двух уроков, практическая работа - максимум один урок, а проверочные - не более 10% от времени на предмет. Казаков рассказал о последствиях такого решения.

«Сейчас очень сильно перегружен образовательный процесс, перегружены учителя и дети. И вот таким образом пытаются якобы что-то отрегулировать. Но у меня очень большие сомнения, что это поможет. Потому что кто это будет исполнять? Это лишние бюрократические процедуры, нервотрепка для завучей, учителей. Будут, скорее всего, требовать какой-то отчетности по исполнению. Кроме как дополнительной нагрузки, а не наоборот разгрузки, это не создаст. Для учебного процесса нужно в первую очередь заниматься улучшением условий труда. Тогда и с контрольными будет все в порядке, учителя будут готовиться лучше к урокам и проверочным работам», - считает Казаков.