Россиянам рассказали, как слетать в Египет за 80 тысяч рублей на «все включено»

Генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что зимой в поездке в Египет можно уложиться в 100 тысяч, если выбирать средний отель. 

Слетать в Египет можно за 80 тысяч рублей на «все включено» в январе-феврале, когда низкий сезон, заявил НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал закон, согласно которому стоимость визы в Египет может повыситься с $25 до $45. На сегодня стоимость визы при въезде через аэропорты Каира и Хургады остается прежней - $25, а через Шарм-эль-Шейх - бесплатной на срок до 15 дней. Арзуманов отметил, что это будет существенно для недорогих туров.

«Самый низкий сезон – это период перед новогодними праздниками и после. Все люди тратят деньги на Новый год, поэтому туроператоры ставят самые низкие цены до и после. Авиакомпании зачастую продают билеты дешевле с учетом того, что эти свои убытки отобьют потом. В январе-феврале можно слетать на двоих в Египет на неделю «все включено» от 80 тысяч рублей. Билеты будут стоить, грубо говоря, 35 тысяч рублей. Я в Ессентуки недавно летал за 25 тысяч рублей…Понятно, что это дешевый отель, кормить там будут плохо, но солнце и море будет как у всех. В 100 тысяч можно уложиться, если выбирать отель получше – это 50 тысяч на человека. В таких турах повышение стоимости визы составит 7%», - отметил он.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия отменила визы для россиян, которые будут находиться там до 90 дней. Прямой перелёт из Москвы в столицу этой страны, город Эр-Рияд стоит сегодня 10-12 тысяч рублей.

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
