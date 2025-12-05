«Самый низкий сезон – это период перед новогодними праздниками и после. Все люди тратят деньги на Новый год, поэтому туроператоры ставят самые низкие цены до и после. Авиакомпании зачастую продают билеты дешевле с учетом того, что эти свои убытки отобьют потом. В январе-феврале можно слетать на двоих в Египет на неделю «все включено» от 80 тысяч рублей. Билеты будут стоить, грубо говоря, 35 тысяч рублей. Я в Ессентуки недавно летал за 25 тысяч рублей…Понятно, что это дешевый отель, кормить там будут плохо, но солнце и море будет как у всех. В 100 тысяч можно уложиться, если выбирать отель получше – это 50 тысяч на человека. В таких турах повышение стоимости визы составит 7%», - отметил он.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия отменила визы для россиян, которые будут находиться там до 90 дней. Прямой перелёт из Москвы в столицу этой страны, город Эр-Рияд стоит сегодня 10-12 тысяч рублей.

