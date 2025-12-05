Россиянам рассказали, как слетать в Египет за 80 тысяч рублей на «все включено»
Генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что зимой в поездке в Египет можно уложиться в 100 тысяч, если выбирать средний отель.
Слетать в Египет можно за 80 тысяч рублей на «все включено» в январе-феврале, когда низкий сезон, заявил НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал закон, согласно которому стоимость визы в Египет может повыситься с $25 до $45. На сегодня стоимость визы при въезде через аэропорты Каира и Хургады остается прежней - $25, а через Шарм-эль-Шейх - бесплатной на срок до 15 дней. Арзуманов отметил, что это будет существенно для недорогих туров.
«Самый низкий сезон – это период перед новогодними праздниками и после. Все люди тратят деньги на Новый год, поэтому туроператоры ставят самые низкие цены до и после. Авиакомпании зачастую продают билеты дешевле с учетом того, что эти свои убытки отобьют потом. В январе-феврале можно слетать на двоих в Египет на неделю «все включено» от 80 тысяч рублей. Билеты будут стоить, грубо говоря, 35 тысяч рублей. Я в Ессентуки недавно летал за 25 тысяч рублей…Понятно, что это дешевый отель, кормить там будут плохо, но солнце и море будет как у всех. В 100 тысяч можно уложиться, если выбирать отель получше – это 50 тысяч на человека. В таких турах повышение стоимости визы составит 7%», - отметил он.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия отменила визы для россиян, которые будут находиться там до 90 дней. Прямой перелёт из Москвы в столицу этой страны, город Эр-Рияд стоит сегодня 10-12 тысяч рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Более 96% объёма торговли РФ и Индии осуществляется в нацвалютах
- В Госдуме раскритиковали предложение о минимальной пенсии в 50 тысяч рублей
- Минцифры расширило «белый список» сайтов
- Виноват Хрущев! Вассерман возмутился отсутствием предмета «Логика» в школах
- Выберут ОАЭ: Египет рискует потерять российских туристов из-за дорогих виз
- Адвокат Бенхин: Лурье может получить от Долиной больше, чем отдала за квартиру
- «Это гордость!»: Почему бумажный российский паспорт не исчезнет
- Россия и Индия договорились о продолжении работы над упрощением визового режима
- 17 минут до смерти: Ветеринары «оправдались» за скандал с московским шпицем
- СМИ: Долина предложила поэтапно вернуть покупательнице деньги за квартиру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru