Учителя защитили английский язык от чиновников

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с НСН, заявил, что не чиновники должны были решать, сокращать часы на изучение иностранного языка или нет.

Вопрос сокращения часов на изучение иностранных языков сначала должен был обсуждаться среди специалистов, педагогического сообщества и родителей школьников, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Минпросвещения России разработало проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2025 года количество часов на изучение английского языка в 5-7-х классах сокращается до двух в неделю. Нововведение должно коснуться также испанского, китайского и французского языков. При этом сокращение количества уроков по немецкому языку планируется с 2026 года, следует из документа. Казаков напомнил, что по числу граждан, владеющих иностранными языками, можно судить о уровне развития образования в той или иной стране.

«Не чиновники должны были решать, сокращать часы изучения иностранного языка или нет. Этот вопрос должен был сначала обсуждаться среди специалистов, педагогического сообщества и родителей школьников. Такое решение только настораживает. Например, английский – это язык науки. Ученые всего мира общаются на этом языке, он нужен хотя бы для того, чтобы понимать, что происходит в научной и образовательной среде. По числу граждан, владеющих иностранными языками, можно судить о уровне развития образования в той или иной стране», - отметил Казаков.

Ранее лингвисты призвали россиян учить английский язык, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Евгений Мессман
