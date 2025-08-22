«Не чиновники должны были решать, сокращать часы изучения иностранного языка или нет. Этот вопрос должен был сначала обсуждаться среди специалистов, педагогического сообщества и родителей школьников. Такое решение только настораживает. Например, английский – это язык науки. Ученые всего мира общаются на этом языке, он нужен хотя бы для того, чтобы понимать, что происходит в научной и образовательной среде. По числу граждан, владеющих иностранными языками, можно судить о уровне развития образования в той или иной стране», - отметил Казаков.

Ранее лингвисты призвали россиян учить английский язык, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

