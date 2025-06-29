В России ввели новый ГОСТ на школьную форму

ЭСТЕТИЧНО И ПАТРИОТИЧНО

С 1 июля в России введут новый ГОСТ на школьную форму. Согласно документу, одежду для школьников следует изготавливать в деловом стиле, ее покрой должен обеспечивать удобство для обучающегося как в сидячем положении, так и в движении.

Также предусматривается, что одежда должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать запрещенную символику. К тому же ГОСТ предусматривает размещение на форме для школьников государственной и патриотической символики.

«Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной — эти требования теперь учитывает новый ГОСТ», - говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.