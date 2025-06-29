В России ввели новый ГОСТ на школьную форму
Теперь главными критериями производства одежды для школьников станут удобство, эстетичность и патриотичность.
В России ввели новые стандарты для школьной формы. Изменения по ее производству вступают в силу уже на следующей неделе. При этом вводить единую школьную форму в стране пока не планируют. Хотя недавно в Госдуме предлагали сделать одинаковой спортивную форму в школах.
ЭСТЕТИЧНО И ПАТРИОТИЧНО
С 1 июля в России введут новый ГОСТ на школьную форму. Согласно документу, одежду для школьников следует изготавливать в деловом стиле, ее покрой должен обеспечивать удобство для обучающегося как в сидячем положении, так и в движении.
Также предусматривается, что одежда должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать запрещенную символику. К тому же ГОСТ предусматривает размещение на форме для школьников государственной и патриотической символики.
«Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной — эти требования теперь учитывает новый ГОСТ», - говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.
При этом отмечается, что большинство ГОСТов в стране носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. В связи с этим юрист Анастасия Билялова объяснила, что новый ГОСТ для школьной формы будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения уроков школьниками.
«Речь идет о требованиях к школьной форме, за исключением спортивной одежды и обуви. Возможно, родители начнут больше обращать внимание на такую продукцию, если она будет сопоставимой по цене с аналогами и/или будет вписываться в семейный бюджет», - заметила она в интервью РИА Новости.
По словам юриста, для потребителей может появиться дополнительная возможность выбора: самостоятельно искать подходящую одежду по всем параметрам или довериться надписи «ГОСТ», если стоимость такой формы не будет очень высокой. При этом Билялова подчеркнула, что важно обращать внимание на номер ГОСТ.
ЕДИНАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
До этого министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заверил, что в стране не собираются вводить единую школьную форму.
Он подчеркнул, что у школ могут быть разные учебные пособия и форма для учеников. Министр также заметил, что образовательные учреждения могут самостоятельно вводить требования к одежде обучающихся.
«Я не думаю, что здесь какая-то может быть... унификация, хотя, на мой взгляд, ничего плохого в школьной форме нет», - приводит его слова РИА Новости.
СПОРТИВНАЯ ФОРМА
Несмотря на то, что в России пока не собираются стандартизировать школьную форму, в Госдуме предложили ввести единую спортивную форму для учеников. Авторами этой инициативы выступили глава комитета по спорту Олег Матыцин, а также депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон. Они призвали ввести в школах одинаковую спортивную форму в цветах российского флага.
Политики сообщили, что получают обращения о введении единой формы для занятий на уроках физкультуры в общеобразовательных организациях. По их мнению, унифицированная спортивная форма поспособствует развитию патриотизма, дисциплины, чувства принадлежности к школьному сообществу с равными учениками и снизит финансовую нагрузку на родителей учащихся.
Однако член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков считает, что единая спортивная форма в цветах флага будет способствовать не развитию патриотизма, а созданию конфликтов в школах.
«Я в целом не сторонник единой формы. Почему-то есть убеждение, что форма дисциплинирует учеников, я это не особо наблюдал. В частных школах это объяснимо иногда, обычные школы подразумевают, что там учатся разные дети. Единый образец формы зачастую приводит только к конфликтам. Это не связано никак с символикой, это в целом создает напряжение. Учителя начинают это навязывать, а дети и родители начинают сопротивляться. Государственная символика — это очень важная история, спортивная форма зачастую используется очень активно, пачкается и так далее. Это еще дополнительное напряжение и конфликты. Очень сомнительно, что это будет способствовать развитию патриотизма», - сказал он в беседе с НСН.
В свою очередь председатель «Московского городского родительского комитета» Руслан Ткаченко назвал такую идею тотальной глупостью.
«Это отвратит любого мыслящего человека, ношение флага не имеет никакого отношения к патриотизму. Я не могу себе представить, что этот вопрос может обсуждаться всерьез. Это просто тотальная глупость! Форма должна выбираться под себя, а как играть в футбол разными командами? Идея по всем параметрам странная», - добавил собеседник НСН.
Ранее Дмитрий Казаков в разговоре с RT оценил введение единых правил изучения предметов в российских школах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военный суд заочно приговорил женщин за убийство российского военного
- В Госдуме заявили, что YouTube в России блокировать не собираются
- В Берлине захотели получить доступ к ядерному оружию Франции и Британии
- Эстетична и патриотична: В России появился ГОСТ на школьную форму
- СМИ: Во Франции появился сервис заказных убийств UberKills
- Маск вновь «набросился» на Трампа
- В июле у россиян увеличится размер пенсии
- СМИ: Уиткофф в ближайшие дни проведёт переговоры с Ираном
- Мерц заявил, что не планирует звонить Путину из-за опасений
- СМИ: Новые поставки Abrams Киеву не изменят ситуацию на поле боя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru