«Современно и адекватно»: Эксперт по стилю поддержал предложение Буцкой о школьной форме от дизайнеров РФ

«Я думаю, что аксессуары там не нужны. Аксессуары — это индивидуальные вещи. То, что сделали — это выглядело старомодно. Можно посмотреть, как выглядит современная форма детей из других стран. А в России все должно выглядеть еще лучше! Потому что в России очень много талантливых дизайнеров. Думаю, найдутся люди, которые смогу сделать это красиво. Не думаю, что дети будут носить "тройку" (костюм, состоящий из трех элементов: пиджак, жилет, брюки – прим. НСН), тем более на ежедневной основе. Дети скорее за удобство, а не за то, чтобы было все сложно. Поэтому "тройка" будет сложно. Либо надо давать выбор: жилетка, пиджак, рубашка, и можно надевать либо жилетку, либо пиджак. Не надо сковывать детей в одежде, которая им не свойственна, их возрасту, и которая будет им некомфортна. Могут быть разные варианты: и брюки плюс поло, и брюки плюс рубашка, и брюки плюс рубашка плюс пиджак. В зависимости от дня — повседневно или торжественно. Но не думаю, что это должен быть какой-то темно-синий пиджак с галстуком, как это было показано, или бордовый женский наряд», - заключил собеседник НСН.

Ранее Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН объяснила, что новый ГОСТ никак не ограничивает цвет и фасон одежды для школьников, однако регламентирует состав ткани.