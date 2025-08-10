«Современно и адекватно»: Эксперт по стилю поддержал предложение Буцкой о школьной форме от дизайнеров РФ

В эфире НСН модный эксперт Александр Белов предположил, что школьная форма для мальчиков может комбинироваться из разных элементов одежды, например, из поло и брюк или из брюк и рубашки, в зависимости от дня. 

Создание новой школьной формы, действительно, следует предложить российским дизайнером, так как у нас много талантливых специалистов, ее элементы можно «подглядеть» в других странах, но в России она должна быть лучше. Об этом в беседе с НСН заявил международный эксперт по стилю Александр Белов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН отметила, что критика новой школьной формы ни к чему не приведет, если дизайнерам не нравятся цвета или фасоны, то они могут помочь в разработке стильной формы.

В начале августа Минпросвещения РФ представило новый стандарт школьной формы и показало образцы из ткани, которая соответствует требованиям ГОСТа. Для девочек новый бордовый комплект состоит из пиджака с белым жабо и юбки, а для мальчиков — из стандартного темно-синего костюма пиджак-брюки с галстуком. ГОСТ с требованиями к школьной форме вступил в силу в России 1 июля 2025 года.

Белова порадовало то, что российским дизайнерам предложили разработать новую школьную форму.

«То, что сделали — ни в какие рамки не лезет. Правильно, что предложили российским дизайнерам помочь сделать что-то интересное, что будет выглядеть эстетично, и будет нравиться носить детям. Я очень надеюсь, что будут достойные варианты — то, что, действительно, будет выглядеть современно, актуально и при этом адекватно», - сказал он.

Кроме того, эксперт моды предположил, из каких элементов должна состоять новая школьная форма в России.

«Я думаю, что аксессуары там не нужны. Аксессуары — это индивидуальные вещи. То, что сделали — это выглядело старомодно. Можно посмотреть, как выглядит современная форма детей из других стран. А в России все должно выглядеть еще лучше! Потому что в России очень много талантливых дизайнеров. Думаю, найдутся люди, которые смогу сделать это красиво. Не думаю, что дети будут носить "тройку" (костюм, состоящий из трех элементов: пиджак, жилет, брюки – прим. НСН), тем более на ежедневной основе. Дети скорее за удобство, а не за то, чтобы было все сложно. Поэтому "тройка" будет сложно. Либо надо давать выбор: жилетка, пиджак, рубашка, и можно надевать либо жилетку, либо пиджак. Не надо сковывать детей в одежде, которая им не свойственна, их возрасту, и которая будет им некомфортна. Могут быть разные варианты: и брюки плюс поло, и брюки плюс рубашка, и брюки плюс рубашка плюс пиджак. В зависимости от дня — повседневно или торжественно. Но не думаю, что это должен быть какой-то темно-синий пиджак с галстуком, как это было показано, или бордовый женский наряд», - заключил собеседник НСН.

Ранее Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН объяснила, что новый ГОСТ никак не ограничивает цвет и фасон одежды для школьников, однако регламентирует состав ткани.

