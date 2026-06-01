Как правило, пенсионеры сами могут оценить, насколько они в состоянии сесть за руль, плюс машина становится для них единственным удобным средством передвижения. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Распространяемая в интернете информация о том, что ГАИ массово проверять пожилых водителей с 1 июня, не соответствует действительности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в социальных сетях. Она отметила, что водителей контролируют в соответствии с порядком, утвержденным приказом МВД России № 264 от 2 мая 2023 года. Шапарин раскрыл, как следят за пожилыми водителями, и нужен ли отдельный контроль по этой части.

«Я не думаю, что нужно вводить какие-то дополнительные требования для таких автомобилистов. Если люди не справляются и чувствуют это, они адекватные и сами не хотят разбиваться. Машина для пенсионеров зачастую наоборот выход из ситуации, потому что не нужно пешком или на общественном транспорте преодолевать пространство и время. А так у нас нет никаких дополнительных требований к пенсионерам, а у них нет никаких сложностей с ориентацией в пространстве», - раскрыл он.