Автомобилисты раскрыли, почему ГАИ не следует строже относиться к пенсионерам
Антон Шапарин раскрыл НСН, что не видит необходимости вводить дополнительное регулирование водителей-пенсионеров.
Как правило, пенсионеры сами могут оценить, насколько они в состоянии сесть за руль, плюс машина становится для них единственным удобным средством передвижения. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Распространяемая в интернете информация о том, что ГАИ массово проверять пожилых водителей с 1 июня, не соответствует действительности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в социальных сетях. Она отметила, что водителей контролируют в соответствии с порядком, утвержденным приказом МВД России № 264 от 2 мая 2023 года. Шапарин раскрыл, как следят за пожилыми водителями, и нужен ли отдельный контроль по этой части.
«Я не думаю, что нужно вводить какие-то дополнительные требования для таких автомобилистов. Если люди не справляются и чувствуют это, они адекватные и сами не хотят разбиваться. Машина для пенсионеров зачастую наоборот выход из ситуации, потому что не нужно пешком или на общественном транспорте преодолевать пространство и время. А так у нас нет никаких дополнительных требований к пенсионерам, а у них нет никаких сложностей с ориентацией в пространстве», - раскрыл он.
При этом он отметил, что, к сожалению, существует проблема с подделкой медицинских документов, из-за которой, по факту, пенсионер в любом состоянии здоровья может сесть за руль.
«Единственная проблема – это продающиеся медицинские справки, которые не учитывают реальное состояние, потому что никто не проходит никаких тестов и врачей. Так, хоть слепой, хоть глухонемой водитель, в том числе и не имеющий по закону права получить справку, получит ее. Поэтому все медицинские требования у нас в стране не действуют. Требований по поводу возраста, кстати говоря, и нет. Только рамках отдельных обсуждений высказывалась идея о введении дополнительных тестов для таких водителей», - уточнил он.
Ранее Шапарин в беседе с НСН призвал навести порядок с питбайками в России, отметив, что сегодня у моторных транспортных средств даже нет никакого правового статуса, и на них часто травмируются подростки.
