В России расширят список оснований для аннулирования водительских прав
Водительские удостоверения будут признавать недействительными, если водители откажутся от прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и статью 10 закона «О персональных данных».
«Водителю транспортного средства, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти... освидетельствование», - говорится в документе.
При отказе автомобилиста от такого освидетельствования права будут аннулированы.
Изменения в закон вступят в силу с 1 марта следующего года.
Ранее правительство РФ скорректировало порядок сдачи экзаменов на водительские права, напоминает Ura.ru.
