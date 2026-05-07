В России расширят список оснований для аннулирования водительских прав

Водительские удостоверения будут признавать недействительными, если водители откажутся от прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и статью 10 закона «О персональных данных».

«Водителю транспортного средства, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти... освидетельствование», - говорится в документе.

При отказе автомобилиста от такого освидетельствования права будут аннулированы.

Изменения в закон вступят в силу с 1 марта следующего года.

Ранее правительство РФ скорректировало порядок сдачи экзаменов на водительские права, напоминает Ura.ru.

